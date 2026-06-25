De café internet a red propia: la trayectoria de una empresa de conectividad en 96 municipios de Colombia

En 2004, Andrés Mendieta puso en marcha un café internet en el sur de Bogotá con el propósito de ofrecer acceso a la red a personas que no contaban con computador ni podían asumir el costo de una conexión mensual. Dos décadas después, esa iniciativa evolucionó hasta convertirse en Visión Satelital Comunicaciones, una empresa que opera infraestructura propia y ha desplegado redes de fibra óptica en 96 municipios del país.

Tras iniciar operaciones en Bogotá, la compañía amplió su presencia hacia territorios como Leticia y San Andrés. La experiencia en estas regiones permitió identificar que la brecha digital en Colombia no solo estaba relacionada con el acceso a la tecnología, sino también con factores geográficos y territoriales.

Uno de los cambios más importantes en la evolución de la empresa fue la decisión de desarrollar infraestructura propia, reduciendo la dependencia de redes de terceros. Esta estrategia incluyó el despliegue de fibra óptica rural en municipios con baja penetración de internet y supuso asumir riesgos financieros, operativos y de seguridad asociados a la operación en zonas apartadas.

Según la información suministrada, la compañía ha desarrollado redes de fibra óptica hasta el hogar en 96 municipios de Cundinamarca y ha conectado entidades públicas como alcaldías, colegios, hospitales, estaciones de policía y cuerpos de bomberos. Además, instaló internet social en 10.740 hogares de estratos 1 y 2 en menos de cuatro meses.

La expansión hacia departamentos como Chocó y Cauca busca fortalecer el acceso digital en comunidades históricamente desconectadas. De acuerdo con Mendieta, la conectividad puede facilitar procesos educativos, actividades productivas y la integración de economías rurales al entorno digital.

Sobre el emprendimiento, afirmó: “Mi consejo para los futuros emprendedores es que una marca personal no se construye con ‘ruido’ digital, sino con trabajo constante, investigación, disciplina y proyectos que realmente impacten y contribuyan al desarrollo del país. También es fundamental tener la capacidad de tolerar el fracaso y seguir intentando hasta alcanzar los objetivos planteados”.