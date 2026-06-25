Colombianos desarrollan plataforma con inteligencia artificial para monetizar productos digitales

En un contexto marcado por el crecimiento de la economía de los creadores de contenido, dos emprendedores colombianos desarrollaron una plataforma basada en inteligencia artificial para automatizar la creación y comercialización de productos digitales.

Se trata de Skalah, un software creado por Nicolás Gómez y Joan Carreño que permite estructurar cursos, mentorías y programas de formación a partir del análisis de comunidades digitales y audiencias construidas por creadores de contenido en redes sociales.

La iniciativa surgió tras la experiencia de sus fundadores con Socio Invisible, una academia enfocada en conectar estrategas digitales con creadores de contenido interesados en monetizar su conocimiento. Según la información entregada por la compañía, este modelo alcanzó una facturación superior a un millón de dólares durante sus primeros seis meses de operación y acumuló ingresos por dos millones de dólares.

Actualmente, la plataforma registra más de 10.000 usuarios activos en 45 países, con presencia en mercados como Colombia, Estados Unidos y México. Su propuesta está orientada a personas interesadas en generar ingresos a través de la gestión y monetización de comunidades digitales.

“A través de este software, cualquier persona sin experiencia previa en marketing puede convertirse en un ‘socio invisible’, aliándose con creadores de contenido que ya cuentan con audiencias fieles, pero que muchas veces no tienen el conocimiento o el tiempo para convertir esa comunidad en una fuente de ingresos”, explicó Joan Carreño, cofundador de Skalah.

De acuerdo con sus desarrolladores, la plataforma utiliza inteligencia artificial para automatizar tres etapas. En primer lugar, analiza el perfil del creador y las necesidades de su audiencia para diseñar productos digitales. Luego, ejecuta una fase de promoción mediante contenidos en redes sociales. Finalmente, organiza una clase gratuita en la que se presenta la oferta comercial del producto durante un periodo de siete días.

La startup tiene previsto realizar su lanzamiento masivo en julio y proyecta cerrar 2026 con entre 20.000 y 30.000 usuarios activos, además de una facturación estimada entre cuatro y cinco millones de dólares.