La Uniagustiniana logra su primera patente con una solución biotecnológica para la agricultura sostenible

La Uniagustiniana marcó un momento sin precedentes en su historia al recibir de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) su primera patente de invención desde que fue fundada. La patente que se le concedió corresponde a una auxina (Hormona vegetal) relacionada con el crecimiento y formación de raíces.

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Esta invención es denominada “Proceso de elaboración de un producto bioestimulante con alto contenido de ácido indol-3-acético (IAA) a partir de biomasa de Spirulina platensis”, desarrollo científico orientado a la generación de alternativas biotecnológicas para el fortalecimiento de sistemas productivos más sostenibles.

La invención responde a desafíos concretos del campo colombiano: el cambio climático, el uso intensivo de insumos sintéticos y la dependencia de productos importados. A diferencia de otros extractos naturales, este desarrollo identifica, mide y estandariza su compuesto bioactivo principal, lo que mejora la reproducibilidad y el control de calidad del producto.

Que la SIC haya otorgado la patente implica que la invención superó rigurosos procesos de evaluación técnica, jurídica y científica, verificando que no había sido divulgada previamente y que representa un avance real frente al estado del arte en biotecnología agrícola.

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Hugo Fabián Lobatón García, líder de Investigación de la Facultad de Ingeniería, explicó que “a través de esta patente se pueden generar bioinsumos agrícolas nacionales, apoyar el crecimiento vegetal, reducir la dependencia de productos importados y crear empleos especializados”. Además, destacó que el reconocimiento de la SIC “ratifica la capacidad de la Uniagustiniana para generar investigación de alto nivel, alineada con los desafíos contemporáneos relacionados con la sostenibilidad y la producción agrícola”.

El resultado de años de trabajo experimental y validación científica también abre puertas comerciales: la patente puede servir como base para la creación de una spin-off, acuerdos de licencia o alianzas con empresas productoras de bioinsumos, lo que la convierte en un potencial motor de inversión y empleo especializado.

Con este hito, la Uniagustiniana fortalece su lugar dentro del ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, y contribuye a la soberanía científica de Colombia.