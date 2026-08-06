Central Cervecera, a responder ante la SIC tras millonaria sanción: incumplió normas en promociones

Durante la mañana de este 6 de agosto, la Superintendencia de Industria y Comercio, más exactamente la dependencia de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, anunció una sanción en contra de la empresa Central Cervecera de Colombia S.A.S.

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La sanción fue de exactamente $702.380.000, multa impuesta luego de constatar que la compañía incumplió el régimen de protección al consumidor en el desarrollo de las actividades promocionales “Millas x Millos” y “Bienvenida Azul”, dirigidas al público colombiano.

Lata de cerveza vacía. Foto: Getty Images

“La investigación se originó en tres denuncias y quejas presentadas por consumidores ante la SIC entre junio y julio de 2024: una por el cambio unilateral en la hora de cierre del concurso “Millas x Millos”, y dos por fallas en el acceso oportuno a la boletería y en el proceso de canje de códigos de la actividad ‘Bienvenida Azul’”, detalló el organismo.

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Adicional a ello, durante el curso de la misma indagación, la Dirección requirió a la cervecera para que remitiera los términos y condiciones, las piezas publicitarias, la mecánica de cada actividad y la relación de peticiones, quejas y reclamos recibidas por estos conceptos.

Esta es la decisión de la SIC frente al incremento del mínimo Foto: Getty Images

Como respuesta, la SIC recibió una certificación en la que se confirmó que recibieron 4.164 reclamaciones asociadas a la actividad “Bienvenida Azul”, de las cuales 205 correspondían a casos duplicados y 2.771 fueron confirmadas como acreedoras del beneficio; según informó, entregó 390 códigos adicionales y 3.004 boletas a los consumidores que las reclamaron.

“De acuerdo con la investigación adelantada, la actividad “Bienvenida Azul” — dirigida a hinchas abonados del Club Millonarios F.C. y al público en general para acceder a boletas para un evento del equipo— no se ejecutó en los términos ofrecidos en la publicidad. La SIC encontró que numerosos consumidores no recibieron los códigos necesarios para tramitar sus entradas, recibieron boletas en una localidad distinta a la de su abono o, pese a haber cumplido todos los pasos exigidos, nunca llegaron a recibir ninguna entrada", precisó.

Cerveza. Foto: Getty Images

Adicional a ello, encontraron que, en las piezas publicitarias de las promociones “Millas x Millos” y “Bienvenida Azul”, la investigada omitió incluir condiciones esenciales exigidas por la normativa, como el modo de participación, la vigencia exacta de la oferta y el número de incentivos disponibles para su entrega, información indispensable para que el consumidor pudiera tomar una decisión de compra informada.