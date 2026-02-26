Cámara de Comercio de Bogotá anuncia que formalizará más de 33.000 empresas: las cifras para 2026

Este martes, 26 de febrero, la Cámara de Comercio de Bogotá anunció algunas de las cifras y proyecciones que tienen para este 2026 y con las que buscarían impactar a miles de empresas que funcionan en la capital del país.

Indicaron que sus esfuerzos estarán centrados en unos 230.000 empresarios, para generar cerca de 590.000 oportunidades comerciales, lo que significa un 127 % adicional para 2025, además de la formalización de 33.000 nuevas empresas.

Buscarán ayudar a más de 30.000 empresas. Foto: ADOBE STOCK

Es clave tener en cuenta que los números descritos integran la hoja de ruta 2026 trazada por la entidad y cuyo enfoque busca acelerar el crecimiento empresarial, fortalecer la competitividad regional y consolidar a Bogotá–Región como un hub global de negocios, innovación y cultura.

También aseguran que implementarán una apuesta de enfoque sectorial a través de clústeres, iniciativa que espera beneficiar a más de 37.000 empresas y emprendedores, e incluye la creación del clúster de Economía Plateada, ampliando la diversificación productiva de la región.

“Con los resultados obtenidos durante 2025 y las metas trazadas para el 2026, ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo económico sostenible, la formalización empresarial, la competitividad y la proyección internacional de Bogotá y Cundinamarca. Este año redoblaremos esfuerzos y seguiremos trabajando con absoluta determinación para consolidar a Bogotá–Región como el mejor lugar para crear y hacer crecer empresa”, dijo Ovidio Claros, presidente de la CCB.

Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la CCB. Foto: Cortesía ccb

Si se habla de internacionalización, la Cámara espera realizar ocho misiones comerciales que beneficiarán a unas 110 empresas, consolidando su presencia en mercados de América, Europa y Medio Oriente. Además, 30 diseñadores participarán en 5 plataformas internacionales de moda.

La CCB también mencionó algunos de los resultados que obtuvieron, dado que se registraron en 2025 unas 493.825 empresas activas. Esto significó un claro crecimiento del 2 % frente a 2024. De ellas, el 99,3 % son mipymes. Respecto a la creación, fueron 83.158 las compañías que nacieron, con un incremento del 6,2 %.

“En materia sectorial, más de 35.000 empresas y emprendedores se beneficiaron de los servicios de los 19 clústeres activos, y más de 6.871 empresas fueron impactadas a profundidad. Además, se crearon cuatro nuevos clústeres estratégicos y se avanzó en la construcción del Campus 2600 de Ciencia, Tecnología e Innovación”, indicó la Cámara en su comunicado.