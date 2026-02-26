Empresas

Cámara de Comercio de Bogotá anuncia que formalizará más de 33.000 empresas: las cifras para 2026

Conozca la apuesta de la entidad para este año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 1:03 p. m.
Estas fueron las cifras proyectadas por la entidad para 2026.
Estas fueron las cifras proyectadas por la entidad para 2026. Foto: Getty images

Este martes, 26 de febrero, la Cámara de Comercio de Bogotá anunció algunas de las cifras y proyecciones que tienen para este 2026 y con las que buscarían impactar a miles de empresas que funcionan en la capital del país.

Indicaron que sus esfuerzos estarán centrados en unos 230.000 empresarios, para generar cerca de 590.000 oportunidades comerciales, lo que significa un 127 % adicional para 2025, además de la formalización de 33.000 nuevas empresas.

En época electoral sube la demanda de contratos, tanto de personal como de servicios, para la logística de las votaciones.
Buscarán ayudar a más de 30.000 empresas. Foto: ADOBE STOCK

Es clave tener en cuenta que los números descritos integran la hoja de ruta 2026 trazada por la entidad y cuyo enfoque busca acelerar el crecimiento empresarial, fortalecer la competitividad regional y consolidar a Bogotá–Región como un hub global de negocios, innovación y cultura.

También aseguran que implementarán una apuesta de enfoque sectorial a través de clústeres, iniciativa que espera beneficiar a más de 37.000 empresas y emprendedores, e incluye la creación del clúster de Economía Plateada, ampliando la diversificación productiva de la región.

Empresas

Bancolombia dice que ya arregló falla en servicios bancarios: reporta normalidad y anuncia compensación por la situación

Empresas

Presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, dice qué pasará con la quincena de millones de personas: “Plan B”

Empresas

Bogotá es una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica. Estas son las razones

Empresas

Bancolombia amanece caído otra vez: sus servicios no están disponibles y hay preocupación por pago de la quincena

Empresas

El impuesto al plástico de un solo uso que tomó por sorpresa a los importadores. Muchos no estaban preparados

Empresas

La cadena de gimnasios SmartFit cambia de dueños

Empresas

Grupo Éxito destapa resultados y anuncia nuevas vacantes para sus supermercados: salarios de hasta $7 millones

Empresas

Atención, empresarios y emprendedores: Cámara de Comercio de Bogotá anuncia taller gratuito para exponer nuevo público objetivo

Mujeres

El Círculo de Mujeres que crece y se expande desde el liderazgo femenino

Política

Nueva disputa entre el gobierno Petro y Enrique Vargas Lleras: “Concéntrese en gobernar”

Bogotá es una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica. Estas son las razones

“Con los resultados obtenidos durante 2025 y las metas trazadas para el 2026, ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo económico sostenible, la formalización empresarial, la competitividad y la proyección internacional de Bogotá y Cundinamarca. Este año redoblaremos esfuerzos y seguiremos trabajando con absoluta determinación para consolidar a Bogotá–Región como el mejor lugar para crear y hacer crecer empresa”, dijo Ovidio Claros, presidente de la CCB.

Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la CCB.
Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la CCB. Foto: Cortesía ccb

Si se habla de internacionalización, la Cámara espera realizar ocho misiones comerciales que beneficiarán a unas 110 empresas, consolidando su presencia en mercados de América, Europa y Medio Oriente. Además, 30 diseñadores participarán en 5 plataformas internacionales de moda.

La CCB también mencionó algunos de los resultados que obtuvieron, dado que se registraron en 2025 unas 493.825 empresas activas. Esto significó un claro crecimiento del 2 % frente a 2024. De ellas, el 99,3 % son mipymes. Respecto a la creación, fueron 83.158 las compañías que nacieron, con un incremento del 6,2 %.

¿Se encarecerá la energía? Generadoras quedarán con nueva carga, a la luz de las medidas por emergencia económica

“En materia sectorial, más de 35.000 empresas y emprendedores se beneficiaron de los servicios de los 19 clústeres activos, y más de 6.871 empresas fueron impactadas a profundidad. Además, se crearon cuatro nuevos clústeres estratégicos y se avanzó en la construcción del Campus 2600 de Ciencia, Tecnología e Innovación”, indicó la Cámara en su comunicado.

Centro de experiencia y aprendizaje digital de la CCB
La CCB es clave para miles de empresas de la capital. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Más de Empresas

En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín.

Bancolombia dice que ya arregló falla en servicios bancarios: reporta normalidad y anuncia compensación por la situación

VII Congreso Iberoamericano CEAPI JORNADA MUJER, EMPRESA Y LIDERAZGO EN IBEROAMÉRICA

Presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, dice qué pasará con la quincena de millones de personas: “Plan B”

Bogotá es una de las mejores ciudades de la región para crear o invertir en una startup.

Bogotá es una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica. Estas son las razones

Bancolombia se pronunció tras intermitencias en su app

Bancolombia amanece caído otra vez: sus servicios no están disponibles y hay preocupación por pago de la quincena

Plásticos de un solo uso

El impuesto al plástico de un solo uso que tomó por sorpresa a los importadores. Muchos no estaban preparados

Cadena de gimnasios Smartfit

La cadena de gimnasios SmartFit cambia de dueños

Grupo Éxito busca personal para ganar sueldos de hasta $7 millones.

Grupo Éxito destapa resultados y anuncia nuevas vacantes para sus supermercados: salarios de hasta $7 millones

Mangostino

SIC declaró protección frente a denominación de origen “Mangostino de Mariquita”: esta es la razón

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg

Medidas de emergencia económica le costarán $330.000 millones a generadores de energía que podrían llegar al usuario

Noticias Destacadas