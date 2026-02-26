El desarrollo económico y tecnológico es un factor central para la competitividad global de una ciudad y su capacidad de atraer inversiones, talento y emprendimientos de alta calidad, como lo son las startups (empresas emergentes, jóvenes y de base tecnológica, diseñadas para crecer de forma rápida y exponencial). São Paulo o Ciudad de México han sido referentes regionales en este ámbito; sin embargo, la ciudad de Bogotá entró a competir en este rubro y ha tomado fuerza a nivel mundial.

La más reciente medición del Global Startup Ecosystem Index ubicó a Bogotá como el tercer ecosistema de startups más fuerte de América Latina, solo detrás de São Paulo y Ciudad de México. Este posicionamiento está basado en una combinación de crecimiento de startups locales, calidad de los emprendimientos y su visibilidad internacional dentro del ranking global, en el que la capital colombiana se sitúa en la posición 62 a nivel mundial.

En términos numéricos, Bogotá logró un crecimiento aproximado del 18,4 % en 2025 dentro del ecosistema local, mientras que América Latina en conjunto registró cerca de un 20 % de expansión. Esto indica que la ciudad experimentó un incremento sustancial en su desarrollo emprendedor, en línea con la tendencia regional de fortalecimiento de las economías basadas en la innovación.

El índice de StartupBlink evalúa múltiples aspectos, tales como:

Número y calidad de startups activas en la ciudad (939 según el reporte).

Rondas de inversión y crecimiento sostenible.

Capital recaudado por las startups en el territorio (3 empresas se consideran “unicornios” por su valor mayor a 1 billón de dólares).

Capacidad institucional y empresarial para apoyar el emprendimiento.

Solidez del entorno para atraer inversión internacional.

Este conjunto de variables permite medir la madurez integral de un ecosistema de startups, más allá de indicadores aislados como el volumen de capital o la cantidad de proyectos fundados.

¿Cómo está la dinámica de inversión en Colombia y Bogotá?

En América Latina, Bogotá se posiciona por delante de otras capitales con ecosistemas emergentes, como Santiago de Chile y Buenos Aires. Esta posición refleja la calidad de los emprendimientos desarrollados en la ciudad y la capacidad de atraer inversionistas con el fin de consolidar modelos de negocio con potencial de expansión internacional.

El informe también señala que el número de transacciones es menor; sin embargo, los montos por ronda han aumentado, reflejando una mayor concentración en startups más maduras y con modelos de negocio consolidados. Asimismo, se destaca el crecimiento del capital ángel local y la necesidad de diversificar sectores más allá de fintech y software.

En conjunto, los resultados muestran un ecosistema colombiano en proceso de consolidación y con mayor visibilidad internacional. Colombia no cuenta únicamente con la presencia de su capital en el ranking, también Medellín aparece dentro del Top 200 global, situándose, específicamente, en el puesto 187.

¿Qué se necesita para crear una startup?

Para emprender en una startup se necesita identificar un problema real y significativo, validarlo mediante un Producto Mínimo Viable (MVP), formar un equipo de trabajo sólido, definir un modelo de negocio escalable y conseguir financiamiento. La clave es la rápida ejecución, innovación tecnológica y capacidad de adaptación constante.

Actualmente, Bogotá concentra la gran mayoría de startups, acogiendo el 62 % de las empresas tecnológicas del país que consiguen capital, siendo el sector fintech uno de los más fuertes. Adicionalmente, en 2024, la ciudad lideró la inversión extranjera con más de 8.200 empleos potenciales y es un mercado con alta actividad de venture capital (capital de riesgo).