Bogotá

Bogotá es una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica. Estas son las razones

El Global Startup Ecosystem Index 2025 ubicó a la capital colombiana como el tercer ecosistema de startups más fuerte de la región.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

26 de febrero de 2026, 11:14 a. m.
Bogotá es una de las mejores ciudades de la región para crear o invertir en una startup.
Bogotá es una de las mejores ciudades de la región para crear o invertir en una startup. Foto: Guillermo Torres / ChatGPT / Montaje: Semana

El desarrollo económico y tecnológico es un factor central para la competitividad global de una ciudad y su capacidad de atraer inversiones, talento y emprendimientos de alta calidad, como lo son las startups (empresas emergentes, jóvenes y de base tecnológica, diseñadas para crecer de forma rápida y exponencial). São Paulo o Ciudad de México han sido referentes regionales en este ámbito; sin embargo, la ciudad de Bogotá entró a competir en este rubro y ha tomado fuerza a nivel mundial.

Atención, empresarios y emprendedores: Cámara de Comercio de Bogotá anuncia taller gratuito para exponer nuevo público objetivo

La más reciente medición del Global Startup Ecosystem Index ubicó a Bogotá como el tercer ecosistema de startups más fuerte de América Latina, solo detrás de São Paulo y Ciudad de México. Este posicionamiento está basado en una combinación de crecimiento de startups locales, calidad de los emprendimientos y su visibilidad internacional dentro del ranking global, en el que la capital colombiana se sitúa en la posición 62 a nivel mundial.

En términos numéricos, Bogotá logró un crecimiento aproximado del 18,4 % en 2025 dentro del ecosistema local, mientras que América Latina en conjunto registró cerca de un 20 % de expansión. Esto indica que la ciudad experimentó un incremento sustancial en su desarrollo emprendedor, en línea con la tendencia regional de fortalecimiento de las economías basadas en la innovación.

Emprender puede ser una opción para generar ingresos y construir un negocio rentable.
Emprender en una startup es una opción para generar ingresos y construir un negocio rentable si se hace de forma adecuada. Foto: Getty Images

El índice de StartupBlink evalúa múltiples aspectos, tales como:

Empresas

Bancolombia amanece caído otra vez: sus servicios no están disponibles y hay preocupación por pago de la quincena

Empresas

El impuesto al plástico de un solo uso que tomó por sorpresa a los importadores. Muchos no estaban preparados

Empresas

La cadena de gimnasios SmartFit cambia de dueños

Empresas

Grupo Éxito destapa resultados y anuncia nuevas vacantes para sus supermercados: salarios de hasta $7 millones

Empresas

SIC declaró protección frente a denominación de origen “Mangostino de Mariquita”: esta es la razón

Empresas

Medidas de emergencia económica le costarán $330.000 millones a generadores de energía que podrían llegar al usuario

Empresas

Multa multimillonaria a filial de ISA en Chile por apagón: autoridades aseguran que se encontraron fallas en la operación

Empresas

Demandan en Estados Unidos a plataforma de videojuegos consumida a nivel mundial por falta de protección de los menores

Ahorro e inversión

Invierta en un CDT este 2026: estos son los bancos que ofrecen las mejores tasas en febrero y marzo

Medellín

El efecto ‘Metro de la 80’: ¿Por qué estos 3 barrios de la Comuna 7 son la mejor opción para invertir en 2026?

  • Número y calidad de startups activas en la ciudad (939 según el reporte).
  • Rondas de inversión y crecimiento sostenible.
  • Capital recaudado por las startups en el territorio (3 empresas se consideran “unicornios” por su valor mayor a 1 billón de dólares).
  • Capacidad institucional y empresarial para apoyar el emprendimiento.
  • Solidez del entorno para atraer inversión internacional.

Este conjunto de variables permite medir la madurez integral de un ecosistema de startups, más allá de indicadores aislados como el volumen de capital o la cantidad de proyectos fundados.

¿Cómo está la dinámica de inversión en Colombia y Bogotá?

En América Latina, Bogotá se posiciona por delante de otras capitales con ecosistemas emergentes, como Santiago de Chile y Buenos Aires. Esta posición refleja la calidad de los emprendimientos desarrollados en la ciudad y la capacidad de atraer inversionistas con el fin de consolidar modelos de negocio con potencial de expansión internacional.

Bogotá marca récord histórico en iniciación de vivienda y consolida la recuperación del sector constructor: 11,3% creció este rubro

El informe también señala que el número de transacciones es menor; sin embargo, los montos por ronda han aumentado, reflejando una mayor concentración en startups más maduras y con modelos de negocio consolidados. Asimismo, se destaca el crecimiento del capital ángel local y la necesidad de diversificar sectores más allá de fintech y software.

En conjunto, los resultados muestran un ecosistema colombiano en proceso de consolidación y con mayor visibilidad internacional. Colombia no cuenta únicamente con la presencia de su capital en el ranking, también Medellín aparece dentro del Top 200 global, situándose, específicamente, en el puesto 187.

Los emprendimientos tecnológicos han tenido gran impulso en Colombia. En el Valle se han creado más de 200 startups. Foto: creada por Gemini AI
Los emprendimientos tecnológicos han tenido gran impulso en Colombia. Bogotá es una de las 100 ciudades del mundo donde hay mayor crecimiento en estos negocios. Foto: El País

¿Qué se necesita para crear una startup?

Para emprender en una startup se necesita identificar un problema real y significativo, validarlo mediante un Producto Mínimo Viable (MVP), formar un equipo de trabajo sólido, definir un modelo de negocio escalable y conseguir financiamiento. La clave es la rápida ejecución, innovación tecnológica y capacidad de adaptación constante.

Actualmente, Bogotá concentra la gran mayoría de startups, acogiendo el 62 % de las empresas tecnológicas del país que consiguen capital, siendo el sector fintech uno de los más fuertes. Adicionalmente, en 2024, la ciudad lideró la inversión extranjera con más de 8.200 empleos potenciales y es un mercado con alta actividad de venture capital (capital de riesgo).

Más de Empresas

Bancolombia se pronunció tras intermitencias en su app

Bancolombia amanece caído otra vez: sus servicios no están disponibles y hay preocupación por pago de la quincena

Plásticos de un solo uso

El impuesto al plástico de un solo uso que tomó por sorpresa a los importadores. Muchos no estaban preparados

Cadena de gimnasios Smartfit

La cadena de gimnasios SmartFit cambia de dueños

Grupo Éxito busca personal para ganar sueldos de hasta $7 millones.

Grupo Éxito destapa resultados y anuncia nuevas vacantes para sus supermercados: salarios de hasta $7 millones

Mangostino

SIC declaró protección frente a denominación de origen “Mangostino de Mariquita”: esta es la razón

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg

Medidas de emergencia económica le costarán $330.000 millones a generadores de energía que podrían llegar al usuario

Un hombre camina por un garaje durante un apagón masivo, en Santiago, Chile, el martes 25 de febrero de 2025. (AP Foto/Matías Basualdo)

Multa multimillonaria a filial de ISA en Chile por apagón: autoridades aseguran que se encontraron fallas en la operación

Costco presentó una demanda para recuperar millones en aranceles pagados y frenar la política comercial de emergencia del gobierno de Trump

Demandan en Estados Unidos a plataforma de videojuegos consumida a nivel mundial por falta de protección de los menores

Precios de la energía al consumidor

¿Se encarecerá la energía? Generadoras quedarán con nueva carga, a la luz de las medidas por emergencia económica

Digital generated image of young man with dark skin tone wearing suit standing inside multicoloured circular data pattern against blue background.

Así se medirán las empresas más innovadoras de Colombia en 2026

Noticias Destacadas