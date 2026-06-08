Las recomendaciones de la OMS para quienes viajen al Mundial: dengue, salud sexual y altas temperaturas

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina de la OMS en las Américas, lanzó una lista de recomendaciones para los viajeros que participarán en eventos masivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El evento iniciará el próximo 11 de junio y se realizará hasta el 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos. La organización hizo un llamado a los asistentes a mantener hábitos saludables y prepararse con antelación.

“La Copa Mundial no solo reúne a millones de personas en estadios, sino también en zonas de aficionados (fan zones), transporte público, restaurantes y otros espacios concurridos. En estos entornos, el riesgo de exposición a enfermedades infecciosas, eventos relacionados con el calor o lesiones puede aumentar”, indicó la OPS.

Una de las principales recomendaciones es tener las vacunas al día antes de viajar. En particular, la protección contra el sarampión, tétanos, difteria, tos ferina, influenza, COVID-19 y hepatitis A y B.

En los últimos meses han aumentado los casos de sarampión en los tres países anfitriones. Según datos de la OPS, una sola persona infectada puede contagiar a 18 personas no protegidas, por lo que es clave inmunizarse antes de asistir a eventos masivos.

El Estadio Banorte, anteriormente Estadio Azteca, en México se prepara para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: AFP

Antes del viaje, la organización sugiere verificar la cobertura del seguro médico, llevar un botiquín con medicación suficiente para la estancia, mantener copias de pasaportes, carnés de vacunación y pólizas de seguro en caso de una emergencia.

Riesgos de los eventos masivos

Según la OPS, las concentraciones masivas de personas traen riesgos como las infecciones respiratorias, las lesiones en multitudes o las enfermedades transmitidas por alimentos.

Los viajeros pueden disminuir los riesgos lavándose las manos, eligiendo alimentos cocidos y tomando agua de lugares seguros. La hidratación será clave durante el torneo debido a que se esperan altas temperaturas que pueden provocar golpes de calor.

En eventos con grandes concentraciones de personas, es necesario revisar el entorno, alejarse de zonas demasiado congestionadas y ubicar rutas de salida al ingresar a estadios y zonas de aficionados.

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La organización recordó que es importante protegerse frente a infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Por esta razón, recomendó el uso correcto de preservativos y evitar conductas de riesgo que puedan aumentar la exposición a este tipo de enfermedades durante los eventos masivos.

El consumo de alcohol puede afectar la hidratación y la capacidad de respuesta del organismo, por lo que debe ser evitado. En algunas ciudades de México, la OPS indicó que hay presencia de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikunguña. Ante el riesgo, se sugiere utilizar repelente y ropa protectora para reducir las probabilidades de picaduras.