El gasto inesperado que deberán asumir miles de hinchas en el Mundial 2026: en Qatar era gratuito

A unos pocos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, miles de aficionados ya comienzan a hacer cuentas sobre cuánto costará seguir a sus selecciones en Estados Unidos, México y Canadá.

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Sin embargo, más allá de los gastos habituales de vuelos, alojamiento y entradas, ha surgido una preocupación adicional: el elevado costo del transporte público para llegar a algunos estadios, especialmente en la zona de Nueva York y Nueva Jersey.

El costo del transporte interno no es contemplado muchas veces por los hinchas. Foto: Getty Images/iStockphoto

El caso más controvertido se presenta en el MetLife Stadium, sede de la final del torneo y de otros siete encuentros entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Los aficionados que se hospeden en Manhattan y utilicen el transporte ferroviario para llegar al estadio deberán desembolsar hasta 98 dólares por un billete de ida y vuelta, una cifra que ha generado críticas de grupos de seguidores, dirigentes locales e incluso de la propia FIFA.

Las diferencias entre las ciudades anfitrionas son notables. En Boston, por ejemplo, el tren especial que conectará con el Gillette Stadium tendrá un costo de $80 dólares por persona, una tarifa que cuadruplica el precio habitual que pagan los asistentes a otros eventos deportivos en el recinto.

La situación contrasta con la de Kansas City, donde los aficionados podrán utilizar servicios de lanzadera por apenas $15 dólares ida y vuelta, una de las alternativas más económicas entre todas las sedes estadounidenses.

Algunas ciudades han optado por facilitar los desplazamientos mediante transporte gratuito. En Miami, las autoridades del condado anunciaron autobuses sin costo para trasladar a los espectadores hasta el Hard Rock Stadium, una medida destinada a mejorar el acceso y reducir los problemas de tráfico durante el torneo.

Filadelfia seguirá una estrategia similar gracias a un acuerdo con Airbnb, patrocinador oficial de la FIFA, que financiará servicios gratuitos de regreso tras los partidos. Por su parte, Atlanta, Houston y Seattle mantendrán las tarifas habituales de sus redes de transporte público, evitando incrementos especiales con motivo del Mundial.

Gastos en el Mundial 2026. Foto: Adobe Stock

Las comparaciones con el Mundial de Qatar 2022 no han tardado en aparecer. Durante aquella edición, los poseedores de entradas podían utilizar de forma gratuita gran parte de la red de transporte público del país anfitrión, incluyendo el moderno sistema de metro que conectaba las principales sedes.

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Esa medida fue ampliamente valorada por los visitantes, ya que facilitó los desplazamientos y ayudó a reducir los costos asociados al viaje.

En contraste, el modelo previsto para el Mundial 2026 deja en manos de los aficionados el pago completo de sus traslados. Organizaciones de seguidores han advertido que esta situación podría afectar la experiencia de los asistentes, especialmente de aquellos que viajen con presupuestos ajustados o que deseen acudir a varios encuentros durante el torneo.