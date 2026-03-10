La Alcaldía de Cali, a través del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Datoc), presentó su nueva oferta de formación gratuita en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para 2026.

La iniciativa busca fortalecer las competencias digitales de niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de mejorar la empleabilidad, el emprendimiento y la educación digital en la ciudad.

Los programas están diseñados tanto en modalidad virtual como presencial, lo que permite una amplia cobertura y acceso para diferentes públicos.

Los cursos cubren temas de amplia relevancia en el contexto laboral y académico actual. Entre ellos se encuentran la introducción y el manejo intermedio de herramientas de inteligencia artificial, ofimática básica y avanzada, seguridad digital, diseño gráfico aplicado y robótica básica.

La propuesta busca no solo alfabetizar digitalmente, sino también cerrar la brecha tecnológica que aún afecta a gran parte de la población en Colombia y, específicamente, en el Valle del Cauca.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de marzo de 2026, y las clases comenzarán el 6 de abril. Los interesados deben tener mínimo 12 años y contar con acceso a internet o al espacio físico de los cursos, según la modalidad elegida.

¿Cómo inscribirse al programa que ofrece la Alcaldía de Cali?

La inscripción se realiza a través de un formulario en línea, donde los participantes registran sus datos personales y seleccionan la modalidad y el curso que desean tomar. Una vez enviado, la Alcaldía confirma la participación mediante correo electrónico o contacto directo.

La administración aseguró que los cupos son limitados, de acuerdo con el aforo de cada espacio.

La formación en competencias tecnológicas no solo abre puertas a nuevas oportunidades de empleo. Estos cursos hacen parte de la estrategia de alfabetización digital y formación tecnológica gratuita, con el fin de preparar a la ciudadanía frente a un entorno laboral cada vez más digitalizado.

También permite a los participantes potenciar su perfil académico y profesional en una ciudad que busca consolidarse como un hub de innovación y desarrollo digital. Participar en estos cursos representa una oportunidad para adquirir habilidades prácticas, fortalecer el perfil profesional y formar parte de una comunidad que apuesta por la innovación tecnológica y el desarrollo digital en el Valle del Cauca.