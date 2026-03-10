Cursos gratuitos TIC

Conozca los cursos gratuitos TIC 2026 que está ofreciendo la Alcaldía de Cali: así puede aplicar

Formación digital gratuita para fortalecer empleabilidad, emprendimiento y competencias tecnológicas en Cali

Margarita Briceño Delgado

10 de marzo de 2026, 2:56 p. m.
Cursos TIC de la Alcaldía de Cali
Cursos TIC de la Alcaldía de Cali Foto: Alcaldía de Cali

La Alcaldía de Cali, a través del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Datoc), presentó su nueva oferta de formación gratuita en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para 2026.

La iniciativa busca fortalecer las competencias digitales de niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de mejorar la empleabilidad, el emprendimiento y la educación digital en la ciudad.

Los programas están diseñados tanto en modalidad virtual como presencial, lo que permite una amplia cobertura y acceso para diferentes públicos.

Los cursos cubren temas de amplia relevancia en el contexto laboral y académico actual. Entre ellos se encuentran la introducción y el manejo intermedio de herramientas de inteligencia artificial, ofimática básica y avanzada, seguridad digital, diseño gráfico aplicado y robótica básica.

108 adultos mayores fueron certificados por el Ministerio TIC, destacando su compromiso con la inclusión digital en el país.
Innovación digital de Cali, donde la Alcaldía ofrece cursos gratuitos TIC 2026. Foto: Getty Images

La propuesta busca no solo alfabetizar digitalmente, sino también cerrar la brecha tecnológica que aún afecta a gran parte de la población en Colombia y, específicamente, en el Valle del Cauca.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de marzo de 2026, y las clases comenzarán el 6 de abril. Los interesados deben tener mínimo 12 años y contar con acceso a internet o al espacio físico de los cursos, según la modalidad elegida.

¿Cómo inscribirse al programa que ofrece la Alcaldía de Cali?

La inscripción se realiza a través de un formulario en línea, donde los participantes registran sus datos personales y seleccionan la modalidad y el curso que desean tomar. Una vez enviado, la Alcaldía confirma la participación mediante correo electrónico o contacto directo.

La administración aseguró que los cupos son limitados, de acuerdo con el aforo de cada espacio.

La formación en competencias tecnológicas no solo abre puertas a nuevas oportunidades de empleo. Estos cursos hacen parte de la estrategia de alfabetización digital y formación tecnológica gratuita, con el fin de preparar a la ciudadanía frente a un entorno laboral cada vez más digitalizado.

También permite a los participantes potenciar su perfil académico y profesional en una ciudad que busca consolidarse como un hub de innovación y desarrollo digital. Participar en estos cursos representa una oportunidad para adquirir habilidades prácticas, fortalecer el perfil profesional y formar parte de una comunidad que apuesta por la innovación tecnológica y el desarrollo digital en el Valle del Cauca.