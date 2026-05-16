La gran escalada que dio Comfenalco Cartagena para consolidarse como líder en innovación. Así lo logró

Hace 65 años Comfenalco Cartagena nació con el propósito de impulsar el crecimiento de las empresas y aportar al desarrollo social y económico de Bolívar. Con los años, esa estrategia se ha ido robusteciendo con apuestas sólidas en innovación, tecnología y transformación empresarial, para materializarse en una oferta que responde a los retos de las empresas, los trabajadores y las comunidades de la región.

A la fecha, la organización avanza en programas enfocados en la transformación digital, la productividad, la educación y la innovación empresarial. Sus iniciativas buscan mejorar la experiencia de los afiliados, acompañar el crecimiento de las empresas y generar un impacto positivo en la competitividad y el desarrollo de Cartagena y Bolívar. Así lo confirma Jaime Trucco del Castillo, su director general.

“Más que incorporar tecnología, innovar significa generar impacto, construir soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas, fortalecer la competitividad empresarial y aportar al desarrollo sostenible de Bolívar”, aseguró el director.

En las últimas mediciones del Ranking de Innovación de la Andi, publicado por Dinero, la caja ha dado unos saltos importantes: en 2024 se situó en el puesto 149; en 2025, en el puesto 101, y ahora, en 2026, escaló hasta el puesto número 23. La transformación digital y la innovación por supuesto han sido clave. Pero la verdadera razón se expresa en palabras de su director: “Generar bienestar y mayores oportunidades de crecimiento para la región”.

⁠Para empezar, ¿cómo ha evolucionado la visión de innovación dentro de Comfenalco Cartagena? ¿Qué representa hoy para ustedes?

JAIME TRUCCO DEL CASTILLO: La innovación dejó de ser vista como un proceso aislado para convertirse en una capacidad estratégica transversal a toda la organización. Hoy la entendemos como una herramienta para generar bienestar, transformar servicios y responder de manera más ágil y efectiva a las necesidades de nuestros afiliados, empresas y comunidades.

En los últimos años, hemos fortalecido una cultura organizacional basada en la creatividad, la experimentación y la mejora continua. Eso nos ha permitido avanzar en proyectos de transformación digital, nuevos modelos de atención y soluciones orientadas al desarrollo empresarial y social de la región.

⁠¿Cómo se traduce esta visión en beneficios concretos para los afiliados y las empresas?

J.T.D.C.: En nuestro caso, se traduce en servicios más ágiles, accesibles y eficientes para los afiliados y en mayores oportunidades de crecimiento para las empresas. Hoy contamos con herramientas digitales que simplifican trámites, mejoran la atención y optimizan procesos, como la Oficina Virtual Empresas, Línea Express o Aclárame, iniciativas que nacieron precisamente de escuchar las necesidades de nuestros usuarios.

Para las empresas afiliadas, hemos desarrollado programas de acompañamiento enfocados en productividad, transformación digital e innovación empresarial, permitiéndoles fortalecer capacidades, cerrar brechas y adaptarse a los nuevos desafíos del mercado.

⁠En los últimos años han impulsado proyectos relacionados con transformación digital, innovación empresarial y fortalecimiento de MiPymes, ¿cuáles considera que han sido las iniciativas más transformadoras?

J.T.D.C.: Hemos tenido iniciativas muy significativas, pero destacaría especialmente tres líneas de trabajo. La primera, que mencionaba anteriormente, es nuestra apuesta por la transformación digital de los servicios.

La segunda, el fortalecimiento empresarial a través de programas como MiPyme Evoluciona y la Ruta de Innovación, que han acompañado a empresas afiliadas en procesos de modernización, estrategia e innovación. Solo en la última versión de MiPyme Evoluciona logramos aumentar el nivel de madurez empresarial de las compañías participantes del 67,1 al 86,2 por ciento.

Y la tercera, la consolidación de una cultura de innovación interna, mediante iniciativas como Caja de Ideas y Maratón de Ideas, que han permitido gestionar más de 121 iniciativas y movilizar el talento creativo de nuestros colaboradores.

¿Cómo surgió la Ruta de Innovación para MiPymes afiliadas?

J.T.D.C.: La Ruta de Innovación nace de una realidad que identificamos en muchas MiPymes de Bolívar: tenían potencial, experiencia y conocimiento del mercado, pero necesitaban herramientas para innovar, estructurar soluciones y adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y digital.

Entendimos que las empresas requerían acompañamiento práctico para transformar retos en oportunidades. Por eso diseñamos un programa que no solo entrega formación, sino también diagnóstico, mentoría, validación de prototipos y acompañamiento estratégico.

La Ruta busca precisamente democratizar la innovación y acercarla a las pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles desarrollar capacidades que antes parecían exclusivas de grandes organizaciones.

¿Por qué es tan importante acompañar a las empresas no solo desde el bienestar laboral, sino también desde temas como innovación, competitividad y transformación digital?

J.T.D.C.: Porque hoy el bienestar empresarial también depende de la capacidad de las organizaciones para crecer, adaptarse y mantenerse competitivas. Las empresas generan empleo, dinamizan la economía y tienen un impacto directo en la calidad de vida de miles de familias. Cuando fortalecemos sus capacidades en innovación, productividad y transformación digital, estamos contribuyendo al desarrollo económico y social del territorio.

Desde Comfenalco entendemos que nuestro rol no se limita únicamente a prestar servicios, sino también a ser aliados estratégicos del tejido empresarial de la región.

Recientemente Comfenalco recibió el Galardón de Plata en Innovación otorgado por la Superintendencia del Subsidio Familiar, ¿qué representa este reconocimiento para la organización?

J.T.D.C.: Es un reconocimiento muy significativo porque valida el trabajo que venimos realizando para consolidar una cultura de innovación sólida, sostenible y con impacto real. Además, recibir el galardón nos motiva a seguir fortaleciendo nuestras capacidades y confirma que vamos por el camino correcto en materia de transformación institucional.

Adicionalmente, se suma a otros hitos importantes, como el ascenso de 48 posiciones en el Ranking de Innovación de la Andi y el reconocimiento a nuestro modelo de innovación como referente en la Región Caribe. Sin embargo, más allá de los reconocimientos, lo más valioso es que estos avances se traducen en mejores servicios, mayores oportunidades y soluciones de valor para nuestros afiliados y empresas.

La innovación también aporta a la educación. ¿Puede contarnos sobre el proyecto Fénix - Construyendo Futuro?

J.T.D.C.: El Proyecto Fénix – Construyendo Futuro representa una de las apuestas más ambiciosas y transformadoras de Comfenalco Cartagena en materia educativa e infraestructura social. Es el proyecto de modernización integral de la Ciudad Escolar Comfenalco, una institución que durante más de 50 años ha sido referente en calidad educativa en Cartagena y Bolívar.

Con esta iniciativa buscamos construir mucho más que una nueva infraestructura, queremos consolidar un ecosistema educativo innovador, sostenible y preparado para los desafíos del futuro, ya que el proyecto contempla más de 21.000 metros cuadrados de construcción, 9 bloques, 110 aulas, laboratorios multipropósito, salas de e-learning y espacios diseñados bajo criterios de accesibilidad, sostenibilidad ambiental y bienestar para toda la comunidad educativa.

Actualmente avanzamos en las diferentes fases de ejecución del proyecto, manteniendo siempre como prioridad la seguridad, la continuidad académica y el bienestar de nuestros estudiantes, docentes y familias. Creemos firmemente que innovar en educación es invertir en el futuro de Cartagena y Bolívar. Y precisamente eso representa Fénix: una visión de largo plazo para transformar vidas a través del conocimiento, la tecnología y oportunidades de calidad.

⁠¿Cómo están incorporando herramientas digitales, automatización o inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los usuarios y afiliados?

J.T.D.C.: Estamos trabajando en una transformación digital centrada en las personas. La incorporación de herramientas digitales, automatización e inteligencia artificial busca hacer que nuestros servicios sean más simples, rápidos y cercanos.

Hemos avanzado en automatización de procesos, canales virtuales de atención y plataformas que permiten una interacción más eficiente con afiliados y empresas. También estamos explorando soluciones basadas en analítica de datos e IA para optimizar tiempos de respuesta, personalizar experiencias y anticiparnos a las necesidades de los usuarios.

La tecnología, bien utilizada, nos permite ser más eficientes, pero sobre todo más humanos en la forma en que acompañamos a nuestra comunidad.

*Contenido elaborado con el apoyo de Comfenalco Cartagena.