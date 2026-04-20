La tercera edición de ‘Baby World’ reunió a más de 5.000 familias en Bogotá; así fue el evento

Con una asistencia de más de 5.200 personas durante dos días, concluyó en Bogotá la tercera edición de Baby World, evento familiar realizado en la Hacienda San Rafael que reunió experiencias de entretenimiento, aprendizaje y bienestar para familias, niños y animales de compañía.

Durante el fin de semana participaron más de 100 marcas, con oferta de productos y servicios para las familias, en una programación que incluyó música, talleres y espacios inclusivos.

“Cerramos esta edición de Baby World con un balance muy positivo. Más de 5.200 personas nos acompañaron durante el fin de semana, consolidando este espacio como un punto de encuentro para las familias”, aseguró Stefany Sepúlveda, empresaria y creadora del evento.

“Uno de los grandes protagonistas fue la agenda de entretenimiento. Los shows musicales como Un Bosque Encantado, Tu Rockcito, la Guambera y la participación internacional de PoliCuentacuentos desde Panamá fueron un éxito total, creando momentos de conexión real entre padres, hijos y cuidadores”, afirmó Sepúlveda.

Tercera edición de ‘Baby World’ Foto: Suministrada / API

El evento desarrolló una agenda académica con charlas sobre crianza, educación emocional, manejo de pantallas, bullying y convivencia con animales de compañía, además de medidas de inclusión para familias con niños neurodivergentes bajo el Sello PABLO y espacios pet friendly.

“Contamos con la participación de más de 100 marcas, que ofrecieron productos y servicios enfocados en el bienestar de las familias y también de sus animales de compañía”, señaló Sepúlveda.

Tras el cierre, los organizadores destacaron el crecimiento frente a la primera edición y su proyección como plataforma para familias en Colombia.

“Baby World sigue creciendo como una plataforma que no solo entretiene, sino que también acompaña, educa y fortalece los vínculos en familia”, concluyó Sepúlveda.