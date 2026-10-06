Cómo recuperar espacio de almacenamiento en un Mac: así puede liberarlo sin pagar un solo peso

Una nueva alternativa podría beneficiar a los usuarios de Mac que necesiten recuperar espacio de almacenamiento ocupado por los modelos de inteligencia artificial de Apple. Se trata de una herramienta de código abierto que permite eliminar estos archivos y recuperar alrededor de 12 GB de almacenamiento interno destinados a Apple Intelligence.

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La herramienta, denominada RemoveMacAI, funciona mediante la línea de comandos y permite deshabilitar Apple Intelligence en macOS 27. Además, elimina los modelos de IA que ya fueron descargados y evita que el sistema los vuelva a instalar.

La eliminación de estos archivos permitiría recuperar alrededor de 12 GB de almacenamiento, aunque la cantidad puede variar según los modelos instalados en cada Mac. Sin embargo, un usuario del hilo de Reddit en el que el desarrollador presentó la herramienta aseguró haber liberado cerca de 32 GB de espacio en una unidad de 512 GB.

La falta de almacenamiento puede afectar el rendimiento general del PC. Foto: Getty Images

RemoveMacAI está disponible a través de GitHub y funciona mediante un perfil de configuración diseñado para desactivar el servicio de gestión de recursos de Apple y eliminar los modelos de inteligencia artificial almacenados en el equipo.

La herramienta fue desarrollada como una alternativa al interruptor que Apple retiró de macOS 27, una opción que anteriormente permitía eliminar por completo los archivos asociados con Apple Intelligence. Desactivar únicamente las funciones de IA desde el sistema no es suficiente para recuperar el espacio, ya que los modelos permanecen almacenados en el Mac. Por ello, permite eliminar directamente estos archivos.

El desarrollador incorporó un comando que permite volver a activar Apple Intelligence y restaurar los modelos de inteligencia artificial en el equipo. Foto: NurPhoto via Getty Images

Sin embargo, retirar los modelos de inteligencia artificial implica renunciar a varias funciones de Apple Intelligence. Entre ellas se encuentran las capacidades de IA de Siri, las herramientas de escritura, Genmoji, Image Playground, la integración con ChatGPT, los resúmenes, las respuestas inteligentes, las predicciones en línea, Photos Clean Up, Spatial Photos y la finalización predictiva de Xcode.

Aun así, la herramienta ofrece la posibilidad de revertir el proceso. El desarrollador incorporó un comando que permite volver a activar Apple Intelligence y restaurar los modelos de inteligencia artificial en el equipo.

De esta manera, se presenta como una alternativa especialmente útil para quienes cuentan con un Mac con almacenamiento interno limitado y que no puede ampliarse, como ocurre con algunos modelos de 256 GB.