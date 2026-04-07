Alerta por sofisticada modalidad de estafa que vacía cuentas bancarias tras hacer clic en este enlace que llega por mensaje

Uno de los problemas que hoy mantiene en vilo a millones de personas es el crecimiento de las modalidades de estafa en los últimos años. Muchas de ellas han evolucionado gracias al avance de la tecnología, que ha abierto la puerta a ciberdelincuentes para engañar y persuadir a sus víctimas con mayor facilidad, logrando en muchos casos salir impunes de sus ataques.

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Precisamente, esta capacidad de operar en el anonimato les ha permitido pasar desapercibidos. En la mayoría de los casos, actúan sin dejar rastro, evitando que sus nombres o rostros sean identificados, lo que facilita su expansión no solo dentro de un país, sino también a distintas regiones del mundo, donde continúan delinquiendo sin mayores consecuencias.

Una de las modalidades más conocidas es el phishing, un tipo de ataque informático en el que los delincuentes se hacen pasar por entidades confiables —como bancos, redes sociales o empresas reconocidas— para engañar a las personas y obtener datos sensibles. Esto suele ocurrir a través de correos electrónicos falsos que incluyen enlaces a páginas web fraudulentas, diseñadas para parecer legítimas.

“En un intento típico de phishing, un hacker se hace pasar por alguien en quien la víctima confía, como un compañero, jefe, figura de autoridad o representante de una marca conocida. El atacante envía un mensaje para que la víctima pague una factura, abra un archivo adjunto, haga clic en un enlace o realice cualquier otra acción”, explican desde IBM.

Los ciberdelincuentes aprovechan la popularidad de los SMS para engañar a los usuarios. Foto: Getty Images

Sin embargo, existen muchas otras variantes. Una de ellas es el smishing, que utiliza mensajes de texto como canal para expandir el engaño, con el objetivo de robar información personal y bancaria que luego es utilizada con fines fraudulentos.

En este contexto, se ha conocido una nueva modalidad de estafa alertada por el portal BleepingComputer. Según explican, los estafadores están enviando mensajes de texto falsos con supuestos “Avisos de Incumplimiento” por infracciones de tránsito, haciéndose pasar por tribunales estatales de Estados Unidos.

Estos mensajes incluyen códigos QR que dirigen a sitios de phishing donde se solicita un pago de 6,99 dólares, mientras se recopila información personal y financiera de las víctimas. La campaña, que afecta a estados como Nueva York, California y Texas, utiliza imágenes de notificaciones judiciales y sistemas CAPTCHA para evadir los filtros de seguridad, además de imitar la apariencia de agencias oficiales.

Algunos mensajes de texto pueden venir acompañados en enlaces falsos que buscan robar datos bancarios. Foto: Getty Images

Una vez la persona accede al enlace, es redirigida a un formulario falso que busca capturar datos como nombre, dirección y número de tarjeta de crédito. Esta información puede ser utilizada posteriormente para cometer fraudes, ataques de phishing adicionales o incluso robo de identidad. Por ello, las autoridades recomiendan ignorar cualquier mensaje proveniente de contactos desconocidos que solicite pagos, ya que las entidades oficiales no piden este tipo de información a través de SMS.

En ese sentido, los expertos en ciberseguridad insisten en la importancia de estar atentos a cualquier anomalía en este tipo de mensajes. Recomiendan no hacer clic en enlaces enviados por remitentes desconocidos ni en aquellos que utilicen un tono de urgencia para presionar una respuesta inmediata. La precaución es clave, dado que los criminales han perfeccionado sus métodos y cada vez logran pasar más desapercibidos.