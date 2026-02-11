Turismo

Estos son los encantos del destino donde se tejen las mejores ruanas de Colombia, a tres horas de Bogotá

Este es uno de los destinos artesanales más tradicionales de Colombia.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
11 de febrero de 2026, 10:36 a. m.
Este es uno de los destinos para conocer en Boyacá
Este es uno de los destinos para conocer en Boyacá Foto: Alcaldía Municipal de Nobsa/API.

Las artesanías son una de las fortalezas de muchos municipios de Colombia. En todas las regiones del país hay destinos en los que sus habitantes se dedican a esta actividad con la elaboración de productos tradicionales.

A través de estos productos se preservan saberes ancestrales de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que transmiten técnicas, símbolos y tradiciones de generación en generación.

Estos son los encantos de la ciudad boyacense conocida como ‘la perla’, un histórico destino ideal para el turismo religioso

Además, con el paso de los años se han convertido en un atractivo turístico, en una forma de fortalecer el emprendimiento local y también en un aporte al desarrollo sostenible de las comunidades.

Uno de esos lugares de inigualable tradición es Nobsa, en el departamento de Boyacá, municipio al que se le reconoce como la ‘capital mundial de la ruana’, pues sus pobladores se dedican a la elaboración de esta prenda que es orgullo no solo de los boyacenses, sino, en general, de los colombianos.

Turismo

Así es el municipio 115 de Cundinamarca, un destino reconocido por su actividad agrícola y bellos paisajes

Turismo

El puente colgante colombiano reconocido como monumento nacional, una emblemática obra para visitar en Antioquia

Turismo

El municipio antioqueño que parece flotar entre las nubes, un paraíso rodeado de montañas perfecto para la aventura

Turismo

El “mágico” lugar santandereano que cautiva con su combinación de aventura y naturaleza, un destino emergente digno de admirar

Turismo

Playas bonitas y económicas para visitar durante sus próximas vacaciones en México

Turismo

El municipio antioqueño de gran extensión y clima cálido, un destino ideal para los amantes de la naturaleza y aventura

Turismo

Así es el ‘pueblo de los poetas en Colombia’, es patrimonio nacional y uno de los más coloridos y bonitos para visitar

Turismo

Así es el pueblo antioqueño que le celebra fiesta a las frutas; destino de gran belleza natural, ideal para unos días de descanso

Salud Hernandez

“La Guajira: violencia frena el turismo”, por Salud Hernández-Mora

Turismo

Tres tonos de ropa que le ayudan a ahorrar espacio a la hora de empacar la maleta; son fáciles de combinar

En Nobsa, Boyacá, se celebra el Día Mundial de la Ruana.
En Nobsa, Boyacá, se celebra el Día Mundial de la Ruana. Foto: Cortesía: Alcaldía de Nobsa, Boyacá.

Es reconocido por su fuerte tradición artesanal y cultural, así como por la presencia de viñedos que enriquecen su identidad. Su cercanía a Tunja, capital del departamento, lo convierte en un lugar de fácil acceso en donde hay mucho por conocer.

En este pueblo cada año se conmemora el Día Mundial de la Ruana, una celebración instaurada por decreto municipal para exaltar y rendir homenaje a esta pieza tradicional que representa especialmente a esta región del país.

Tres pueblos bonitos y poco conocidos para visitar en un viaje por Boyacá; son verdaderas joyas turísticas

Aunque las actividades pueden variar cada año, este día siempre se centra en promover la cultura local y resaltar la importancia de este vestuario, que es elaborado en lana de oveja, precisa el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Allí se pueden recorrer los talleres locales y presenciar cómo los artesanos crean mantas, bufandas, ponchos y otros productos tejidos a mano.

Sitios de interés

En este destino boyacense, los viajeros pueden visitar el parque principal, diseñado por círculos, cuatro en total, ideal para pasar momentos tranquilos y amables mientras se conoce su historia y tradición. Su entorno está cubierto de palmeras que dan sombra a quienes deciden pasar un tiempo de ocio en el lugar.

Otros lugares de interés para conocer son la Capilla de Lourdes, la Iglesia de San Jerónimo, la Iglesia de Belencito, los telares y visitar algunos viñedos.

Nobsa, Boyacá
Nobsa tiene diversos atractivos para los viajeros. Foto: Anadolu via Getty Images

Por los alrededores de Nobsa hay lugares con paisajes naturales ideales para realizar caminatas, cabalgatas y diversas actividades al aire libre; un plan ideal para los amantes de la naturaleza.

Datos curiosos

De acuerdo con información de la Alcaldía de Nobsa, estos son algunos datos curiosos en torno a la producción de ruanas en este municipio.

  • Un artesano de Nobsa fabrica alrededor de cinco ruanas diarias. 
  • Nobsa exporta las ruanas a Italia, España y Estados Unidos. 
  • Más de 300 familias en Nobsa viven de la elaboración de ruanas. 
  • Una ruana pesa alrededor de 5 libras (2.5 kilogramos) y mide 1.50 metros x 1.40 metros. 
  • Para hacer una ruana boyacense se deben esquilar más o menos dos grandes ovejas. 

Más de Turismo

Granada, Cundinamarca.

Así es el municipio 115 de Cundinamarca, un destino reconocido por su actividad agrícola y bellos paisajes

Puente de Occidente

El puente colgante colombiano reconocido como monumento nacional, una emblemática obra para visitar en Antioquia

Támesis

El municipio antioqueño que parece flotar entre las nubes, un paraíso rodeado de montañas perfecto para la aventura

Florián, Santander

El “mágico” lugar santandereano que cautiva con su combinación de aventura y naturaleza, un destino emergente digno de admirar

Nobsa, Boyacá

Estos son los encantos del destino donde se tejen las mejores ruanas de Colombia, a tres horas de Bogotá

Playas de México

Playas bonitas y económicas para visitar durante sus próximas vacaciones en México

Turbo, Antioquia

El municipio antioqueño de gran extensión y clima cálido, un destino ideal para los amantes de la naturaleza y aventura

Salamina, Caldas

Así es el ‘pueblo de los poetas en Colombia’, es patrimonio nacional y uno de los más coloridos y bonitos para visitar

Aragón - España

De Peleas de Abajo a Diosleguarde: los pueblos con los nombres más curiosos de España

San Luis, Antioquia

Así es la piscina natural más sorprendente del oriente antioqueño; esconde una imponente cascada de más de 25 metros de altura

Noticias Destacadas