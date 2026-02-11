Estos son los encantos del destino donde se tejen las mejores ruanas de Colombia, a tres horas de Bogotá

Las artesanías son una de las fortalezas de muchos municipios de Colombia. En todas las regiones del país hay destinos en los que sus habitantes se dedican a esta actividad con la elaboración de productos tradicionales.

A través de estos productos se preservan saberes ancestrales de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que transmiten técnicas, símbolos y tradiciones de generación en generación.

Además, con el paso de los años se han convertido en un atractivo turístico, en una forma de fortalecer el emprendimiento local y también en un aporte al desarrollo sostenible de las comunidades.

Uno de esos lugares de inigualable tradición es Nobsa, en el departamento de Boyacá, municipio al que se le reconoce como la ‘capital mundial de la ruana’, pues sus pobladores se dedican a la elaboración de esta prenda que es orgullo no solo de los boyacenses, sino, en general, de los colombianos.

En Nobsa, Boyacá, se celebra el Día Mundial de la Ruana. Foto: Cortesía: Alcaldía de Nobsa, Boyacá.

Es reconocido por su fuerte tradición artesanal y cultural, así como por la presencia de viñedos que enriquecen su identidad. Su cercanía a Tunja, capital del departamento, lo convierte en un lugar de fácil acceso en donde hay mucho por conocer.

En este pueblo cada año se conmemora el Día Mundial de la Ruana, una celebración instaurada por decreto municipal para exaltar y rendir homenaje a esta pieza tradicional que representa especialmente a esta región del país.

Aunque las actividades pueden variar cada año, este día siempre se centra en promover la cultura local y resaltar la importancia de este vestuario, que es elaborado en lana de oveja, precisa el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Allí se pueden recorrer los talleres locales y presenciar cómo los artesanos crean mantas, bufandas, ponchos y otros productos tejidos a mano.

Sitios de interés

En este destino boyacense, los viajeros pueden visitar el parque principal, diseñado por círculos, cuatro en total, ideal para pasar momentos tranquilos y amables mientras se conoce su historia y tradición. Su entorno está cubierto de palmeras que dan sombra a quienes deciden pasar un tiempo de ocio en el lugar.

Otros lugares de interés para conocer son la Capilla de Lourdes, la Iglesia de San Jerónimo, la Iglesia de Belencito, los telares y visitar algunos viñedos.

Nobsa tiene diversos atractivos para los viajeros. Foto: Anadolu via Getty Images

Por los alrededores de Nobsa hay lugares con paisajes naturales ideales para realizar caminatas, cabalgatas y diversas actividades al aire libre; un plan ideal para los amantes de la naturaleza.

Datos curiosos

De acuerdo con información de la Alcaldía de Nobsa, estos son algunos datos curiosos en torno a la producción de ruanas en este municipio.