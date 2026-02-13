A solo 89 kilómetros de Cali: el municipio del Valle que atrae a los amantes de la adrenalina y los paisajes naturales de cuento

El Valle del Cauca es un departamento de Colombia vibrante, donde la alegría se expresa en cada plato, en cada ritmo y en cada manifestación artística. Sus raíces pluriétnicas dan vida a una cultura única que se siente en la música, el baile y las tradiciones, todo enmarcado por paisajes que van desde fértiles valles hasta exuberantes montañas.

Como parte del Pacífico Colombiano, el departamento guarda tesoros naturales incomparables: selvas que se funden con el océano y una fuerte herencia afrocolombiana que llena de identidad y sabor cada rincón. Entre sus destinos más populares, se destaca un pueblo que atrae a los amantes de la adrenalina y los paisajes naturales de cuento.

Este lugar es San Pedro, ubicado en la zona central del departamento, al norte de Buga, a solo 89 kilómetros de Cali. Este destino invita a descubrir sus encantos con calma y admiración.

El recorrido puede comenzar en la plaza principal, donde el Monumento a la Música rinde homenaje al maestro Luis Mario Lopeda, figura emblemática que dejó una huella imborrable en la identidad cultural del municipio que vibra al ritmo de la música.

Las baldosas decoradas con motivos musicales y los niños y jóvenes que caminan con guitarras, clarinetes y tambores reflejan el espíritu artístico que define al pueblo, ofreciendo a los visitantes una experiencia única, auténtica y llena de encanto.

No obstante, más allá de sus notas y melodías, San Pedro sorprende con joyas patrimoniales como la Capilla de Nuestra Señora de Chiquinquirá y la Casa Hacienda del Artesano, un lugar cargado de historia que fue escenario de importantes episodios del siglo XIX, señala la Gobernación del Valle del Cauca en su página web.

Para quienes buscan aventura, el municipio también se presenta como uno de los destinos predilectos para realizar paracaidismo y turismo ecológico. El Centro Turístico Playa Alta, ubicado en el kilómetro 4 vía a la vereda Angosturas, es un verdadero oasis natural.

En este sitio de interés los visitantes no solo pueden lanzarse a la adrenalina, sino refrescarse en piscinas naturales bajo una temperatura promedio de 26 °C, así como recorrer montañas a caballo, disfrutando de un plan que combina emoción y una conexión única con la naturaleza.

Otro aspecto importante para destacar de San Pedro es su tierra fértil y productiva, reflejada en sus extensos cultivos de soya, sorgo, café, caña panelera, maíz, arroz, frijol, yuca y plátano, así como por hortalizas frescas como habichuela, tomate, repollo y zapallo.

Además, sus huertos ofrecen frutas exóticas y tropicales como banano, aguacate, cítricos, guayaba y guanábana, que invitan a los visitantes a disfrutar de sabores auténticos y naturales del Valle del Cauca.