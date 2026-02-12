Cali se posiciona como ‘Ciudad de las Aves’ al transformarse en el escenario de Colombia Birdfair 2026: eventos y cómo asistir

Del 12 al 15 de febrero, Cali se transforma en el escenario de la edición número 12 de Colombia Birdfair, la feria de aves más importante del continente. El evento ofrece una programación con más de 52 actividades gratuitas y reúne a expertos de nueve países, así como a cientos de participantes interesados en la observación y conservación de aves.

Este año, según informó la Alcaldía de Santiago de Cali, la Colombia BirdFair tendrá como escenario principal el Orquideorama y contará con un espacio especial para el público caleño en el Puente Ortiz, llevando la biodiversidad al corazón de la ciudad.

De esta manera, se fortalece el posicionamiento de la capital de la salsa como un destino líder en biodiversidad y turismo de naturaleza, con una agenda abierta a la ciudadanía y visitantes nacionales e internacionales.

En el marco de esta feria, según el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se prevé que la ciudad reciba visitantes de más de 26 países y de al menos 14 departamentos de Colombia, quienes podrán tener la oportunidad de reconocer la biodiversidad como un activo turístico de alto valor, capaz de atraer nuevos perfiles de viajeros interesados en experiencias auténticas y responsables.

Por su parte, el director de Colombia BirdFair, Carlos Mario Wagner, extendió una invitación a la ciudadanía para participar en la programación que inicia este 12 de febrero desde las 9:00 a. m. en el Orquideorama de Cali.

Asimismo, destacó que la agenda de actividades está diseñada para todo tipo de público, desde niños hasta jóvenes y adultos, convirtiendo este evento en un espacio ideal para compartir en familia.

Dentro de la programación se desarrollarán charlas magistrales a cargo de conferencistas nacionales e internacionales. Adicionalmente, los días 14 y 15 de febrero el evento llegará al centro de la ciudad, en el sector del Puente Ortiz, con una carpa abierta al público desde las 10:00 a. m.

Es importante tener en cuenta que, aunque gran parte de la agenda será gratuita, algunos talleres requieren inscripción previa debido a la capacidad limitada, por lo que se recomienda estar pendiente de la redes sociales del evento.

Como parte de las actividades imperdibles, los visitantes podrán acceder a talleres artísticos y científicos, experiencias inmersivas, charlas y encuentros académicos, salidas de observación de aves a 18 destinos en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, así como una amplia muestra comercial con emprendimientos relacionados con la naturaleza y las aves.