La diversidad turística de Boyacá es amplia. Es un departamento con una gran riqueza histórica y cultural y destaca por tener pueblos de encanto arquitectónico como Villa de Leyva, con su enorme plaza empedrada, y Ráquira, reconocido por su tradición artesanal.

El pequeño pueblo de Boyacá que enamora por su riqueza natural y cultural, un destino imperdible a cuatro horas de Bogotá

Además, este territorio enamora por sus paisajes naturales y su tranquilidad. El departamento cuenta con páramos, lagunas como la de Tota, desiertos como el de la Candelaria y aguas termales en Paipa. A esto se suman su delicias gastronómicas y destinos muy particulares que le dan un valor agregado a estas tierras.

Por ejemplo, a solo una hora de Tunja, capital del departamento se encuentra Floresta, un pequeño pueblo que es poco conocido pero que destaca por tener una gran riqueza geológica y paleontológica que vale la pena conocer.

Los estoraques con uno de los atractivos en Floresta, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Dentro de sus mayores atractivos se encuentran los estoraques y cárcavas, que permiten observar características de desierto producto de una erosión acelerada y de una belleza paisajística única.

Según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), el viento y el agua han generado cientos de formas geológicas entre las que se destacan columnas, cuevas e innumerables pedestales, lo que llama la atención de los viajeros que disfrutan de la historia y la cultura.

Oferta paleontológica

Adicionalmente, este territorio alberga localidades paleontológicas de aproximadamente 396 millones de años y relacionadas con la ‘Edad de los Peces’, una etapa en la que se dio una gran diversificación de peces y especies marinas. El análisis de los fósiles encontrados allí, revela detalles sobre los antiguos ambientes marinos en los que estas criaturas vivieron y se preservaron.

Estos son los encantos de la ciudad boyacense conocida como ‘la perla’, un histórico destino ideal para el turismo religioso

Ideal para el ecoturismo

De otro lado, debido a sus características geográficas, este destino cuenta con miradores naturales desde donde se puede observar la belleza del paisaje, sus valles y praderas.

Uno de ellos se encuentra ubicado a 100 metros de la capilla de la Virgen de Lourdes, sobre la carretera que conduce al municipio de Santa Rosa de Viterbo, desde donde se puede apreciar la belleza del valle de Tobasía.

Atractivos naturales en Floresta, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Los datos oficiales indican que este es un lugar propicio para desarrollar turismo ecológico con actividades como senderismo, espeleología, paseos a caballo y caminatas. De igual forma, es una opción para la práctica de deportes extremos como el montañismo y el parapente.

Sitios de interés

Este destino cuenta con sitios de interés turístico como la iglesia de la Inmaculada Concepción, la capilla de la Virgen del Amparo de Tobasía, las cuevas de Monticelo, las ermitas del Llano Mogollón y el parque principal, considerado uno de los más bonitos del departamento.

Allí los viajeros también pueden disfrutar de diferentes festividades que se realizan cada año como las fiestas de la Virgen de la Salud y el Aguinaldo Florestano.