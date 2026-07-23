Este jueves, 23 de julio, la Alcaldía de Cali se pronunció tras conocerse el crimen de la joven María Camila Potosí y anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita la captura de los responsables. El alcalde Alejandro Eder rechazó este caso de homicidio que tiene consternadas a las comunidades de esta zona del país.

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“Desde la Alcaldía de Cali estamos comprometidos con esclarecer el repudiable crimen de la joven María Camila Potosí. Lamentamos profundamente esta pérdida que hoy enluta a su familia y a sus seres queridos, y les expresamos toda nuestra solidaridad. He dado la instrucción a las autoridades de actuar de manera inmediata y acelerar la investigación. Además, hemos dispuesto una recompensa de hasta $50 millones por información que contribuya a esclarecer este caso. En Cali seguimos trabajando para proteger la vida y garantizar que este crimen no quede en la impunidad”, dijo el mandatario local.

Decenas de personas se unieron a la marcha para acompañar a la familia de María Camila Potosí. Foto: Jorge Orozco / El País

Entretanto, el secretario de Seguridad (e), Jorge Moreno, sostuvo que las autoridades judiciales en Cali avanzan con las investigaciones del caso para poder determinar qué personas estarían detrás de este hecho.

“Se están adelantando todas las investigaciones necesarias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos del caso de María Camila Potosí. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía avanza en todo este procedimiento y, por parte de la Alcaldía de Alejandro Eder, queremos informar que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos para toda información que ayude con el esclarecimiento de esta investigación. Por favor, comunicarse a la línea 3183508806”, expresó.

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La familia de la mujer asesinada también se encuentra recibiendo atención por parte de la administración local. La secretaria de Bienestar Social, Nigeria Rentería Lozano, indicó que “se ha activado la ruta desde este organismo y la Subsecretaría de Género, donde precisamente se pretende dar ese acompañamiento efectivo a la familia. Tenemos el momento tan sensible, pero desde ya la ruta está activa para este caso”.

Asimismo, se conoció que en el programa donde estaba incluida precisamente la señora Potosí, el de mujeres gestantes, ya se le está dando también un acompañamiento psicosocial a sus compañeras, por el impacto que esto les ha generado, toda vez que venían siendo atendidas en todo este tema de atención al embarazo.