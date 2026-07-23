Familiares de María Camila Potosí confirman que bebé de ocho meses fue extraída del vientre de su madre antes de ser asesinada

Un giro inesperado se produjo en las últimas horas en el caso de la joven María Camila Potosí, de apenas 21 años, quien fue hallada muerta y amarrada en una vía del sur de Cali.

María Camila Potosí, joven embarazada y desaparecida en Cali, fue hallada muerta, envuelta en sábanas y amarrada de pies y manos

De acuerdo con familiares de la víctima, que tenía ocho meses de embarazo, la bebé no estaba en el vientre de la madre, según les confirmó este martes en la tarde Medicina Legal.

SEMANA logró hablar con allegados a María Camila Potosí, quienes confirmaron la versión y elevaron un llamado a las autoridades para iniciar la búsqueda de la menor. Los familiares guardan la esperanza de que la bebé esté con vida.

María Camila, quien fue vista por última vez con una mujer a bordo de una moto, fue encontrada en la vía que conduce hacia el corregimiento de La Buitrera, sur de Cali. Allí, según la Policía, se encontraba a un costado de la carretera, envuelta en sábanas y amarrada en sus pies y manos.

Esta es la última imagen que se conoce de María Camila antes de su desaparición:

Cámaras de seguridad registraron los últimos movimientos conocidos de María Camila Potosí. Foto: Suministrado a El País

“La Policía Nacional en Cali se permite informar a la opinión pública que a las 17.35 horas del día de ayer (domingo) fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en estado de gestación en el kilómetro 3, vía La Buitrera, específicamente a orillas del río Meléndez”, explicó el mayor Alirio Acuña, subjefe seccional de Investigación Criminal y Judicial de la Policía Metropolitana de Cali.

Además, el oficial manifestó: “Preliminarmente, las características morfológicas y prendas de vestir coinciden con la ciudadana de 21 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado jueves 16 de julio en el sur de la ciudad. El cuerpo técnico de la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del caso y estaremos actuando articuladamente, poniendo a disposición todas nuestras capacidades técnicas, científicas y de investigación para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar alrededor de este caso”.

Sobre los presuntos agresores, la Policía confirmó que ya están adelantando las investigaciones pertinentes: “Nuestra prioridad en este momento es lograr la plena identificación, ubicación y capturas de los presuntos responsables de este lamentable hecho. Hacemos un llamado a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial a la Línea 123 o al 321 394 5156″.