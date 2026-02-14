El suroeste es una de las nueve subregiones de Antioquia, un territorio que destaca por sus imponentes montañas como los cerros de Tusa y Bravo, los Farallones del Citará y el Páramo del Sol.

Sus tierras se enmarcan en el majestuoso paisaje cafetero de sus 23 municipios, en los que los viajeros encuentran escenarios ideales para la práctica de actividades como el avistamiento de aves, la espeleología y el senderismo. Además, tienen la posibilidad de conocer la historia de las comunidades indígenas que habitaron este territorio.

Estos son los encantos de uno de los municipios más pequeños de Antioquia; tiene varios pisos térmicos y nombre de presidente

Uno de sus municipios es Santa Bárbara, al que se le conoce como “Balcón de los bellos paisajes” o “cuna de la cordialidad”. Es un destino rodeado de montañas, en donde se puede apreciar un soleado municipio, que basa su economía en la agricultura, teniendo el mango como uno de sus cultivos principales. A esta fruta le rinden homenaje con fiestas cada año.

Santa Bárbara es un destino que vale la pena visitar en un viaje por Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Además, debido a su ubicación geográfica, cuenta con la disposición para realizar deportes extremos y de aventura, como parapente.

Es un destino con diversos sitios de interés que vale la pena conocer. Uno de ellos es el corregimiento de Damasco, considerado como el ‘Pesebre escondido de Antioquia’, el cual se encuentra a 18,5 kilómetros de la cabecera municipal. El portal Turismo Antioquia Travel indica que este es un mágico lugar donde la cultura antioqueña se encuentra más viva que nunca.

Así es uno de los lugares preferidos por quienes buscan contacto con la naturaleza en Antioquia, ofrece fascinantes vistas

Otros lugares de interés

Para los amantes de la naturaleza también está el río Buey, que pertenece a la cuenca del océano Atlántico. La mencionada fuente indica que, en su recorrido por este municipio antioqueño, este afluente brinda experiencias de turismo ecológico y de aventura.

También está el río Poblanco, el cual es catalogado como uno de los cuerpos de agua más importantes del municipio.

Damasco es conocido como el 'pesebre escondido de Antioquia'. Foto: Tomada: redes sociales Gobernación de Antioquia

En el casco urbano se encuentra la iglesia parroquial de Santa Bárbara, que se localiza en el parque principal. Se trata de una bella obra arquitectónica de estilo gótico, que alberga en su interior los espacios y alegorías más importantes de la cultura católica.

Un poco de historia

El portal Corregimientos de Antioquia indica que las tierras donde está ubicado este municipio fueron descubiertas por Hernán Rodríguez de Souza, en desarrollo de la primera expedición del capitán Jorge Robledo Ortiz.

Su fundación y primer asentamiento se presentó en el paraje Sitio Viejo, conocido actualmente como el corregimiento Damasco, en el año de 1733. Luego, para el año de 1816, se traslada la población al lugar conocido como alto de Cienegueta. Allí mismo, para el año 1822, se erigió como distrito parroquial o municipio.