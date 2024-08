Cerro Tusa: un paraíso del ecoturismo en el suroriente antioqueño

“Colombia, y especialmente el suroeste antioqueño, tiene sitios muy mágicos que las personas no conocen. Este no es un turismo masivo, no es la playa de Cartagena ni de Santa Marta. Es un lugar que conjuga la parte ambiental, cultural y social que las personas deben conocer. Uno no viene a desgastarse, sino a recargarse”, afirmó Larrea.