Lanzan programa ‘Turismo + PRO’ para fortalecer el sector: estos son los detalles

Busca mejorar la productividad y la sostenibilidad de la industria del turismo en el país.

2 de marzo de 2026, 1:28 p. m.
El Ministerio de Comercio, en articulación con Fontur e iNNpulsa Colombia, lanzó el programa ‘Turismo + Pro’ con el propósito de mejorar la productividad y la sostenibilidad de la industria del turismo en el país.
“Por intermedio de Turismo + PRO vamos a ofrecer a las unidades productivas del sector acompañamiento especializado y herramientas para apoyar el crecimiento de sus negocios, promoviendo la competitividad del sector como motor de los territorios, con productos y servicios seguros y de calidad”, sostuvo la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales.

El Ministerio señaló que con Turismo + PRO se trabajarán cuatro aspectos clave para el progreso de las empresas del sector en los territorios:

● Desarrollo del ser: Detrás de cada empresa hay personas que “requieren un crecimiento pleno entre lo emocional, físico y mental, para potenciar sus habilidades, liderazgo y bienestar”.

● Desarrollo productivo: “Las empresas necesitan adquirir conocimientos y herramientas útiles y acordes para hacer crecer sus negocios de forma digna, sostenible y rentable”.

● Desarrollo comunitario: Promover la asociatividad de las empresas de turismo como “mecanismo para apoyar el crecimiento y fomentar el desarrollo comunitario en los territorios”.

● Desarrollo del territorio: El turismo es clave en las regiones y las empresas que “se dedican a este pueden contribuir al cuidado y crecimiento de sus entornos”.

Turismo gastronómico en Bogotá
La iniciativa busca mejorar la productividad y la sostenibilidad de la industria del turismo en el país. Foto: Getty Images

“Este programa tiene un enfoque integral que entiende que, detrás de cada empresa, hay personas, comunidades y territorios con potencial turístico para mostrar al mundo”, afirmó el viceministro de Turismo (e) Juan Sebastián Sánchez.

En el marco del programa, habrá una inversión aproximada de $ 3.200 millones para 500 unidades productivas de siete departamentos: Quindío, Risaralda, Boyacá, Santander, Arauca, Norte de Santander y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Recientemente, el Ministerio de Comercio señaló que, entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, Colombia recibió más de 22 millones de visitantes no residentes. Adicionalmente, en el mismo periodo, en materia de visitantes extranjeros, el país alcanzó 14,8 millones.

La ministra de Comercio destacó que el turismo también es un dinamizador directo de la economía, a través del agregado de servicios. “En la medición del producto interno bruto (PIB), el rubro de comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida creció un 4,6 %, y las actividades de entretenimiento, recreación y otros servicios aumentaron un 9,9 %”.

De igual manera, señaló que el dinamismo del sector se refleja de manera clara en las regiones. En 2025, departamentos como San Andrés (+45 %), Norte de Santander (+58 %), Casanare (+30 %), Córdoba (+32 %), Arauca (+26 %), Nariño (+24 %) y Magdalena (+24 %) registraron incrementos significativos en la llegada de visitantes, “evidenciando un crecimiento territorial más equilibrado y el fortalecimiento de nuevos y tradicionales destinos en todo el país”.

