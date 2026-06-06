Cinco municipios para ‘piscinear’ cerca a Bogotá y que son ideales para viajar los puentes festivos de junio

Con la llegada de los puentes festivos de junio, muchas personas comienzan a buscar destinos cercanos a Bogotá donde puedan escapar del frío, disfrutar del sol y pasar un fin de semana entre piscinas y paisajes naturales.

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A pocas horas de la capital existen varios municipios de clima cálido que se han convertido en opciones favoritas para quienes quieren descansar sin la necesidad de hacer viajes demasiados largos.

Entre los destinos más recomendados aparece Anapoima, reconocido por su clima cálido y seco durante gran parte del año.

Este municipio es considerado por muchos viajeros como uno de los lugares para relajarse, gracias a sus piscinas, caminatas ecológicas y espacios rodeados de naturaleza.

Destinos cerca de Bogotá para ir a piscina en puentes festivos. Foto: Getty Images

Además, cuenta con atractivos como cascadas y senderos ideales para desconectarse de la rutina.

Otra alternativa muy conocida es La Mesa. Su ubicación estratégica y su agradable temperatura la convierten en una de las escapadas más frecuentes por los bogotanos.

Allí hay muchos hoteles campestres, fincas con piscina y espacios recreativos, que permiten disfrutar del descanso en familia o con amigos.

En la lista también está Villeta, conocida por su tradición panelera y por su amplia oferta turística.

Antes de viajar, se recomienda verificar que tanto los documentos del conductor como los del vehículo estén vigentes y en regla. Foto: Getty Images

Rodeada de montañas, cascadas y balnearios, esta población ofrece una combinación llamativa entre aventura y descanso. Sus piscinas y complejos vacacionales suelen recibir visitantes durante todo el año, especialmente en temporadas festivas.

Tocaima es otro de los municipios que suele figurar entre las recomendaciones para quienes buscan días de sol. Con el paso de los años se ha conocido como la Ciudad Salud y destaca por sus aguas termales, hoteles con zonas húmedas y una infraestructura enfocada en el turismo de bienestar.

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Por último, Mesitas del Colegio completa el grupo de destinos ideales para ‘piscinear’. Ubicado en la provincia del Tequendama, este municipio ofrece clima cálido, alojamientos campestres y varios espacios acuáticos que atraen a visitantes durante los fines de semana.

Estos municipios comparten una característica: se encuentran relativamente cerca de Bogotá y permiten disfrutar de temperaturas más agradables que las de la capital. Por eso, durante los puentes festivos de junio se perfilan como algunos de los planes favoritos para las personas que buscan sol, piscina y descanso sin alejarme demasiado de la casa.