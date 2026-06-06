Anímese a navegar por el río Bogotá: así puede participar en los recorridos gratuitos

Durante décadas, el río Bogotá fue sinónimo de contaminación y deterioro ambiental. Sin embargo, los avances en los procesos de saneamiento y recuperación ecológica han comenzado a transformar su imagen.

Como resultado de ese proceso, en 2026 ya es posible navegar por un tramo del afluente a través de recorridos turísticos gratuitos.

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Una experiencia de educación ambiental

En los últimos años distintas entidades han impulsado proyectos destinados a mejorar sus condiciones ecológicas.

Entre ellos se encuentran obras de tratamiento de aguas residuales, programas de recuperación de ecosistemas y acciones orientadas a proteger las áreas aledañas al cauce.

De acuerdo con la información divulgada por la CAR, los recorridos buscan precisamente mostrar cómo algunos sectores del río han comenzado a recuperar funciones ecológicas y paisajísticas que durante décadas parecían imposibles de restaurar.

Más allá de su componente recreativo, la navegación por el río Bogotá tiene un importante objetivo pedagógico.

Durante el trayecto, los participantes reciben información sobre la historia del afluente, los problemas ambientales que enfrentó y los procesos que actualmente buscan garantizar su recuperación.

Las actividades están dirigidas tanto a habitantes de la región como a turistas interesados en conocer una faceta diferente de la Sabana de Bogotá.

La experiencia permite observar directamente el trabajo realizado en materia de restauración ambiental y comprender el papel que desempeña el río dentro del sistema hídrico de Cundinamarca.

Los organizadores consideran que acercar a la ciudadanía al río es una forma de fortalecer la conciencia ambiental y promover su conservación a largo plazo.

La navegación parte desde el muelle del Puente de Guadua y busca acercar a los ciudadanos a los procesos de recuperación de uno de los afluentes más importantes de la Sabana de Bogotá. Foto: Foto: CAR.

¿Cómo acceder a la navegación gratuita por el río Bogotá?

Las personas interesadas en participar en esta experiencia deben realizar una inscripción previa ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

De acuerdo con la entidad, la solicitud debe enviarse al correo sau@car.gov.co, manifestando el interés en participar en las jornadas de navegación pedagógica que se desarrollan en el río Bogotá.

En el mensaje es necesario indicar el nombre de la institución, organización o grupo al que pertenece el solicitante.

Posteriormente, la Dirección Técnica Fiab de la CAR revisa la disponibilidad de cupos y responde mediante correo electrónico con la información sobre fechas, horarios y requisitos para participar.

La CAR ha explicado que esta iniciativa está orientada principalmente a grupos organizados, entre ellos instituciones educativas, organizaciones sociales y colectivos ambientales.

Esto, debido a su carácter pedagógico y de sensibilización sobre la importancia de la recuperación del río Bogotá.

Como parte de esta experiencia, los visitantes pueden navegar gratuitamente por un tramo de la cuenca media del río Bogotá.

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El recorrido inicia en el muelle del Puente de Guadua, sobre la calle 80, en el límite entre Bogotá y Cota, y avanza hasta las cercanías de la pista norte del Aeropuerto El Dorado.

El trayecto tiene una duración aproximada de entre 16 y 22 minutos por cada sentido y permite observar humedales, especies de flora y fauna características de la sabana.

Además permite conocer de cerca los avances alcanzados en la recuperación ambiental de uno de los afluentes más importantes del centro del país.

La experiencia busca que los participantes conozcan de cerca los avances alcanzados en materia de saneamiento y restauración ambiental.

Al tiempo, promueve una mayor apropiación ciudadana de uno de los ecosistemas más importantes de la Sabana de Bogotá.