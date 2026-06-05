El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá señaló que este 5 de junio será presentada oficialmente la ruta turística ‘Vive San Victorino’, una experiencia que invita a visitantes, turistas y ciudadanos a recorrer de una manera diferente uno de los sectores más tradicionales y dinámicos de la capital.

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El lanzamiento se realizará a las 4:00 p. m. en el Centro Comercial Visto, ubicado sobre la avenida Caracas con calle 9, y “marcará el inicio de una estrategia orientada a fortalecer el turismo de compras como un producto con identidad propia dentro de la oferta turística de la ciudad”, señaló la entidad.

Un recorrido por la historia y la transformación de Bogotá

A través de diferentes estaciones, los participantes de esta ruta turística podrán conocer la evolución de un sector que durante más de cuatro siglos ha sido punto de encuentro, intercambio comercial y transformación social para Bogotá.

El recorrido integra espacios como la Plazoleta de La Mariposa, el Edificio Nariño y algunos de los centros comerciales más representativos del sector, “permitiendo comprender cómo San Victorino pasó de ser una plaza de mercado colonial a convertirse en uno de los principales nodos comerciales de Colombia”.

San Victorino. Foto: Captura de pantalla google maps.

Turismo de compras

La nueva ruta busca poner en valor una actividad que históricamente ha caracterizado a Bogotá: el comercio. En San Victorino convergen cerca de 25.000 empresarios distribuidos en 17 manzanas comerciales, conformando un ecosistema económico que abastece a compradores de distintas regiones del país y del exterior.

Actualmente, el sector alberga más de 80 líneas de negocio, entre las que se incluyen moda, calzado, tecnología, artículos para el hogar, accesorios y productos de belleza, entre otros.

“Uno de los principales diferenciales de ‘Vive San Victorino’ es que permite al visitante acercarse a las dinámicas reales de un territorio vivo, donde el comercio hace parte de la cotidianidad de miles de familias y emprendedores. La experiencia está diseñada para que los participantes interactúen con comerciantes, conozcan historias de emprendimiento y comprendan cómo la economía popular se ha convertido en un motor de empleo, crecimiento y transformación urbana para Bogotá”, subrayó el Instituto Distrital de Turismo.

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“La ruta también se proyecta como una apuesta por el turismo sostenible. Su diseño promueve el fortalecimiento de las redes comerciales locales, la generación de oportunidades para pequeños y medianos empresarios y la apropiación de un territorio que hace parte de la identidad bogotana”, subrayó.