Seis pueblos del oriente antioqueño para visitar en Semana Santa 2026: estos son sus atractivos religiosos imperdibles

Antioquia es un destino que enamora por la riqueza y diversidad de sus atractivos, donde resalta su potencial ambiental, gastronómico, patrimonial y cultural. Estos elementos, profundamente arraigados en sus territorios y en su gente, se convierten en pilares que fortalecen su oferta turística durante todo el año.

En temporadas especiales como la Semana Santa, el departamento adquiere un encanto particular. Sus tradiciones religiosas, celebraciones y actividades culturales brindan a visitantes y locales la oportunidad de vivir experiencias únicas, donde la fe, la cultura y el turismo se entrelazan.

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Por esta razón, se posiciona como uno de los destinos de Colombia con mayor impulso en rutas de turismo religioso, que recorren sus diversas subregiones.

Estas actividades conectan imponentes templos, santuarios y miradores, espacios profundamente ligados a la espiritualidad y a las creencias que forman parte de su patrimonio.

Turismo religioso en el oriente antioqueño

Si aún no tiene planes para Semana Santa, pero desea visitar el oriente antioqueño, estos son algunos de los pueblos que puede explorar y sus sitios de interés religiosos más emblemáticos:

La Ceja

Capilla Museo Nuestra Señora de Chiquinquirá

Basílica Menor Nuestra Señora del Carmen

Capilla Fray Eugenio

Seminario Nacional Cristo Sacerdote

Casa de Encuentro El Rodeo

Así es La Ceja, Antioquia Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía de La Ceja Antioquia / API

Sonsón

Parroquia Nuestra Señora del Carmen – Santuario del Beato Melquiades Ramírez

Museo de Arte Religioso Tiberio de J. Salazar y Herrera

Catedral Nuestra Señora de Chiquinquirá

Santuario de la Virgen de La Valvanera

Casa episcopal

Este municipio antioqueño está cargado de historia y encantos culturales y naturales. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

El Santuario

Basílica Menor san Judas Tadeo (reliquia de primer grado del apóstol).

Casa Museo del presbítero Jesús Antonio Gómez (Venerable padre Toñito)

Templo parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá

Monumento al Sagrado Corazón de Jesús

Templo parroquial El señor de Las Misericordias

Calles de El Santuario, Antioquia Foto: Cortesía: Facebook - Alcaldía de El Santuario, Antioquia

Rionegro

Catedral de San Nicolás con la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Arma

Museo de Arte Religioso de Rionegro

Iglesia de San Francisco

Iglesia de San Antonio de Pereira

Iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá (Tablazo)

Panorámica de Rionegro, Antioquia Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Rionegro / API

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Concepción

Parroquia La Inmaculada Concepción

Alto de la virgen

Capilla beato Rubén López – Casa Museo

La Iglesia de la Inmaculada Concepción es uno de los sitios imperdibles para conocer en Betulia, Antioquia. Foto: Getty Images

Marinilla

Museo de Los Cristos, Cruces y Crucifijos (alberga más de 2.700 piezas)

Capilla de Jesús Nazareno (Monumento Nacional)

Parroquia de La Asunción

Parroquia San Juan Pablo II (conserva la reliquia del Santo)

Marinilla es uno de los municipios de Antioquia, ideal para el turismo religioso. Foto: Getty Images

Además, en esta población se suele realizar el Festival Internacional de Música Religiosa, que este año celebra su edición número 49; y una Exposición de Arte Religioso.

Estos eventos se realizan justo en el marco de la Semana Santa, por lo que este año están programados del 28 de marzo al 4 de abril, de acuerdo con el portal de Antioquia Infolocal.