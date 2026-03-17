Seis pueblos del oriente antioqueño para visitar en Semana Santa 2026: estos son sus atractivos religiosos imperdibles

Antioquia es un destino que enamora por la riqueza y diversidad de sus atractivos, donde resalta su potencial ambiental, gastronómico, patrimonial y cultural. Estos elementos, profundamente arraigados en sus territorios y en su gente, se convierten en pilares que fortalecen su oferta turística durante todo el año.
En temporadas especiales como la Semana Santa, el departamento adquiere un encanto particular. Sus tradiciones religiosas, celebraciones y actividades culturales brindan a visitantes y locales la oportunidad de vivir experiencias únicas, donde la fe, la cultura y el turismo se entrelazan.
Por esta razón, se posiciona como uno de los destinos de Colombia con mayor impulso en rutas de turismo religioso, que recorren sus diversas subregiones.
Estas actividades conectan imponentes templos, santuarios y miradores, espacios profundamente ligados a la espiritualidad y a las creencias que forman parte de su patrimonio.
Turismo religioso en el oriente antioqueño
Si aún no tiene planes para Semana Santa, pero desea visitar el oriente antioqueño, estos son algunos de los pueblos que puede explorar y sus sitios de interés religiosos más emblemáticos:
La Ceja
- Capilla Museo Nuestra Señora de Chiquinquirá
- Basílica Menor Nuestra Señora del Carmen
- Capilla Fray Eugenio
- Seminario Nacional Cristo Sacerdote
- Casa de Encuentro El Rodeo
Sonsón
- Parroquia Nuestra Señora del Carmen – Santuario del Beato Melquiades Ramírez
- Museo de Arte Religioso Tiberio de J. Salazar y Herrera
- Catedral Nuestra Señora de Chiquinquirá
- Santuario de la Virgen de La Valvanera
- Casa episcopal
El Santuario
- Basílica Menor san Judas Tadeo (reliquia de primer grado del apóstol).
- Casa Museo del presbítero Jesús Antonio Gómez (Venerable padre Toñito)
- Templo parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá
- Monumento al Sagrado Corazón de Jesús
- Templo parroquial El señor de Las Misericordias
Rionegro
- Catedral de San Nicolás con la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Arma
- Museo de Arte Religioso de Rionegro
- Iglesia de San Francisco
- Iglesia de San Antonio de Pereira
- Iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá (Tablazo)
Concepción
- Parroquia La Inmaculada Concepción
- Alto de la virgen
- Capilla beato Rubén López – Casa Museo
Marinilla
- Museo de Los Cristos, Cruces y Crucifijos (alberga más de 2.700 piezas)
- Capilla de Jesús Nazareno (Monumento Nacional)
- Parroquia de La Asunción
- Parroquia San Juan Pablo II (conserva la reliquia del Santo)
Además, en esta población se suele realizar el Festival Internacional de Música Religiosa, que este año celebra su edición número 49; y una Exposición de Arte Religioso.
Estos eventos se realizan justo en el marco de la Semana Santa, por lo que este año están programados del 28 de marzo al 4 de abril, de acuerdo con el portal de Antioquia Infolocal.