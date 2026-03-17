Tres pueblos de Antioquia llenos de historia y tradición para visitar durante el festivo de San José; están cerca a Medellín

Colombia es un país de profundas raíces católicas, las cuales se reflejan en cada uno de sus rincones a través de tradiciones religiosas arraigadas, presenten en la vida de sus habitantes y en la cultura de sus regiones. En Antioquia, por ejemplo, esta herencia se vive con especial intensidad al recorrer sus pueblos, destinos que albergan imponentes templos y santuarios.

Iglesias como las que se encuentran en Jericó, son consideradas verdaderas joyas arquitectónicas y espirituales, que además de incentivar el turismo religioso en el municipio, también adornan su paisaje de manera auténtica, captando la atención de turistas nacionales e internacionales.

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Por eso, el departamento de Antioquia se consolida como un destino de profundo arraigo espiritual, invitando a los viajeros a descubrir algunas de sus iglesias más imponentes, tanto en Medellín como en los pueblos cercanos. Entre las opciones más destacadas se encuentran:

1. Jericó

Su reconocimiento como destino religioso se debe, principalmente, a que allí se encuentra la Casa Natal de Santa Laura Montoya Upegui, un lugar que promete una experiencia espiritual inolvidable.

Se encuentra ubicada a 4 cuadras del parque principal y en ella se pueden hacer recorridos donde es posible ver elementos que ella utilizó en su labor evangelizadora, además de otros objetos que dan cuenta de su vida e historia.

Así es Jericó, Antioquia Foto: Captura de pantalla YouTube / La Bitácora de Carlos y Eli

También cuenta con el Museo de Arte Religioso y una red de iglesias, perfectas para visitar en épocas como Semana Santa.

Este pueblo está situado a 108 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje en carro de aproximadamente tres horas.

2. Tarso

Entre sus sitios de interés para hacer turismo religioso se encuentran: la Casa Natal del beato Jesús Aníbal Gómez; Parroquia San Pablo de Tarso; Escultura en honor al beato (parque principal); el Mirador de Cristo Rey, en la vereda Canaán; y el Cerro María Auxiliadora, en la vereda Tacamocho.

La población de Tarso se encuentra a 101 kilómetros de Medellín, es decir, su trayecto tarde unas 2 horas y 30 minutos aproximadamente.

Tarso, Antioquia, mezcla naturaleza e historia. Uno de los sitios imperdibles de conocer es la iglesia de San pablo de Tarso. Foto: Getty Images

3. Montebello

Es el más cercano de estas opciones, localizado a solo 55.7 de Medellín, lo que representa un viaje por carretera de unas 2 horas y quizás unos minutos más, dependiendo del tráfico, el clima, hora y punto de partida.

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Allí se puede visitar la Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, en el corregimiento Sabaletas, la primera de Antioquia considerada Monumento Nacional, señala el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Otros sitios de interés religioso para visitar son la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes y el Monumento Cristo Rey, en el sendero ecológico Malomar.

Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes en Montebello, Antioquia. Foto: Getty Images

¿Preparado para visitar estos pueblos durante el festivo de San José? Un plan ideal previo a Semana Santa que hace parte de la ruta religiosa que se promueve en el departamento de Antioquia.