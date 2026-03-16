El pueblo santandereano que tiene nombre de ecosistema de alta montaña, un paraíso de paisajes fascinantes y rincones mágicos

Santander es un destino que cautiva por la fuerza de sus paisajes andinos y la riqueza de su actividad económica. Entre relieves montañosos y quebrados, alturas que superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar, extensos páramos y la majestuosidad natural del Cañón del Chicamocha, este rincón del país se consolida como un paraíso imperdible.

Explorarlo es adentrarse en sus encantos a través de coloridos pueblos, donde la música, la artesanía y una cultura profundamente arraigada invitan a los viajeros a vivir experiencias auténticas e inolvidables.

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Entre esos lugares únicos por descubrir, se encuentra el municipio de Páramo, un pueblo con nombre de ecosistema de alta montaña que enamora con sus paisajes fascinantes y rincones mágicos.

Muchos lo conocen, entre otras cosas, por su variedad de dulces tradicionales y artesanías, ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de descubrir piezas representativas de la región y de diferentes rincones del país.

Uno de los atractivos naturales más fascinantes del municipio de El Páramo es la imponente Cueva del Indio, ubicada muy cerca de la cabecera municipal. Este escenario subterráneo atrae a viajeros curiosos que desean adentrarse en un mundo de roca, misterio y naturaleza, donde pequeñas quebradas emergen desde las entrañas de la montaña y acompañan el recorrido.

Cueva del Indio en Páramo, Santander Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Páramo, Santander/ API

La experiencia tiene una duración aproximada de dos horas y se realiza en compañía de un guía especializado, quien además de ser clave para ubicarse en este espacio de exuberante vegetación, también comparte interesantes explicaciones sobre las formaciones rocosas y la vida que habita en la caverna.

Al interior de esta cueva se encuentran murciélagos, animales que forman parte de su ecosistema. Se trata de una aventura dinámica y emocionante que permite explorar cada rincón de este impresionante paisaje natural.

Para quienes buscan conectarse aún más con la naturaleza, otra joya que esconde este municipio santandereano es el Pozo Paila, ubicado en la vereda Juan Curí - Parte Alta, a solo 10 kilómetros de la cabecera municipal.

En este municipio de Santander los dulces y artesanías son parte de su encanto. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Páramo, Santander/ API

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En esta misma vereda, para los amantes del turismo religioso, se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de la Salud - Ermita, un espacio que invita al recogimiento espiritual y a la contemplación, rodeado de un entorno natural tranquilo.

Por esta misma línea de interés turístico, en la vía principal que comunica el municipio de Páramo con San Gil kilometro 2, se encuentra la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, un templo que reúne a varios feligreses a lo largo del año.