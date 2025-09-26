Caen tres peligrosos sicarios de Los Costeños en Baranoa, Atlántico: así fue el operativo de la Policía

Tras varios meses de investigación, la Policía del Atlántico dio a conocer la captura de tres presuntos sicarios de la temida banda Los Costeños, dedicados al homicidio selectivo en el municipio de Baranoa. Las capturas de estas personas fueron adelantadas por integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Deberán responder ante la justicia por el delito de porte ilegal de armas y municiones, pues en el allanamiento hallaron varios de estos elementos sin los documentos necesarios.

“Se les logra incautar durante el procedimiento policial, un arma de fuego tipo pistola original y un arma de fuego tipo traumática calibre 9 mm, dos proveedores y ocho cartuchos 9 mm, un radio de comunicación walkie-talkie y dos celulares", informaron desde la Policía Nacional por medio de un comunicado.

Los capturados fueron identificados por las autoridades judiciales como Deivis Charris Castro, de 23 años, alias el Pato, quien presenta cinco anotaciones en calidad de indiciado por los delitos hurto calificado (2023), fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (2023 y 2013), lesiones personales (2014) y por tráfico de estupefacientes (2014).

El segundo detenido es Daniel Márquez Beleño, de 23 años, alias el Soldado, quien tiene tres anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (2018 y 2022), y tráfico de estupefacientes (2017).

El último capturado es Víctor Charales Charris, de 35 años, alias el Flaco, quien no tiene registros judiciales por la comisión de algún delito.

Operativos de la Policía Nacional. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante de la Policía Atlántico, dijo que seguirán con las capturas en las diferentes zonas del departamento.

“Este resultado operativo representa un golpe estructural a las redes delincuenciales locales, debilitando su capacidad para ejecutar acciones de sicariato y distribuir sustancias ilícitas. Además, contribuye significativamente a mejorar la percepción de seguridad en sectores vulnerables del municipio”, dijo el coronel.