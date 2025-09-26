En la Penitenciaría El Bosque, situada en el sur de Barranquilla, parece que no hay estrictos controles por parte de los integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes son los responsables de la seguridad y el aislamiento de los reclusos que ahí permanecen por órdenes de jueces de la República.

Por medio de redes sociales se conocieron varias fotografías de lo que sería la celebración de Amor y Amistad dentro de uno de los pabellones donde permanecen los integrantes de la banda de Los Costeños al mando de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor. Dicha fiesta ocurrió entre el 20 y el 21 de septiembre de 2025.

Penitenciaría El Bosque de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Ante esta información, SEMANA consultó con fuentes dentro de este penal, quienes bajo el anonimato hicieron graves denuncias de lo que ocurre en el interior de este lugar.

“Acá en la Penitenciaría El Bosque no solo nos dejan celebrar Amor y Amistad, sino que hay unos guardias puntuales que son los que colaboran para poder ingresar las cervezas y los celulares, pero eso solo se puede hacer cuando ellos están de turno”, explicó.

Al mismo tiempo, dijo: “Esto acá es tierra de nadie porque cuando hay unos funcionarios puntuales dejan que haya fuga interna, es decir, que pueden pasar de un pabellón para otro y nada pasa”.

Reclusos con cervezas y celulares en Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Al mismo tiempo, indicó que todo tiene un costo y deben cuadrar las fechas en las que quieren hacer las celebraciones para poder evitar que haya operativos de la Policía o que llegue algún alto directivo que los pueda descubrir.

“Acá todo es posible si uno entrega dinero tanto a los jefes de los patios como a los mismos guardianes del Inpec que laboran acá dentro. Hay unos que tienen más privilegios que otros, pero hay muchos de las bandas de Los Costeños, Los Pepes y hasta Clan del Golfo que son intocables, no los mueven, no los trasladan, ni nada de eso”, precisó.

De igual forma, señaló: “Uno no sabe si mejor se queda afuera haciendo maldades o se viene para acá y por pagar uno sigue haciendo de todo, pero acá guardado nada pasa, nadie nos hace nada. Esto es otra mafia más fuerte que estar libre”.

SEMANA conoció que desde el Gaula de la Policía de Barranquilla se vienen adelantando controles y operativos en estos penales que serían nuevamente en los próximos días.