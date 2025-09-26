Suscribirse

Barranquilla

Escándalo en cárcel de Barranquilla: reclusos celebran fechas especiales con cervezas y música, y usan celulares

SEMANA conoció graves denuncias de internos que aseguran que las fiestas en la Penitenciaría El Bosque son constantes sin que el Inpec lo evite.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

26 de septiembre de 2025, 2:30 p. m.
Reclusos de la Penitenciaria El Bosque en plena rumba.
Reclusos de la Penitenciaria El Bosque en plena rumba. | Foto: Suministrada a SEMANA.

En la Penitenciaría El Bosque, situada en el sur de Barranquilla, parece que no hay estrictos controles por parte de los integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes son los responsables de la seguridad y el aislamiento de los reclusos que ahí permanecen por órdenes de jueces de la República.

Por medio de redes sociales se conocieron varias fotografías de lo que sería la celebración de Amor y Amistad dentro de uno de los pabellones donde permanecen los integrantes de la banda de Los Costeños al mando de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor. Dicha fiesta ocurrió entre el 20 y el 21 de septiembre de 2025.

Motín en la penitenciaría El Bosque de Barranquilla.
Penitenciaría El Bosque de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Ante esta información, SEMANA consultó con fuentes dentro de este penal, quienes bajo el anonimato hicieron graves denuncias de lo que ocurre en el interior de este lugar.

“Acá en la Penitenciaría El Bosque no solo nos dejan celebrar Amor y Amistad, sino que hay unos guardias puntuales que son los que colaboran para poder ingresar las cervezas y los celulares, pero eso solo se puede hacer cuando ellos están de turno”, explicó.

Al mismo tiempo, dijo: “Esto acá es tierra de nadie porque cuando hay unos funcionarios puntuales dejan que haya fuga interna, es decir, que pueden pasar de un pabellón para otro y nada pasa”.

Reclusos con cervezas y celulares en Barranquilla.
Reclusos con cervezas y celulares en Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.
Contexto: Revelan que licor adulterado que mató a 11 personas en Barranquilla se fabricaba en un predio de la SAE

Al mismo tiempo, indicó que todo tiene un costo y deben cuadrar las fechas en las que quieren hacer las celebraciones para poder evitar que haya operativos de la Policía o que llegue algún alto directivo que los pueda descubrir.

“Acá todo es posible si uno entrega dinero tanto a los jefes de los patios como a los mismos guardianes del Inpec que laboran acá dentro. Hay unos que tienen más privilegios que otros, pero hay muchos de las bandas de Los Costeños, Los Pepes y hasta Clan del Golfo que son intocables, no los mueven, no los trasladan, ni nada de eso”, precisó.

Contexto: Cuatro niños intoxicados en Soledad, Atlántico, tras ingerir alimentos, al parecer, vencidos

De igual forma, señaló: “Uno no sabe si mejor se queda afuera haciendo maldades o se viene para acá y por pagar uno sigue haciendo de todo, pero acá guardado nada pasa, nadie nos hace nada. Esto es otra mafia más fuerte que estar libre”.

SEMANA conoció que desde el Gaula de la Policía de Barranquilla se vienen adelantando controles y operativos en estos penales que serían nuevamente en los próximos días.

Se espera que desde el Inpec se pronuncien ante estos graves hechos que, presuntamente, ocurren en el interior de este penal situado en el barrio El Bosque, sur de Barranquilla.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. MinSalud rechaza concertación sobre reforma a la salud: “Mucho cuidado con la ponencia alternativa”

2. Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: medio brasileño reveló el veredicto de Santos

3. Paola Turbay dejó mensaje a su esposo en medio de fecha importante: “Cero y van 33″

4. Capturan a escolta de la fiscal del caso Nicolás Petro por nexos con el Clan del Golfo: dos cabecillas más cayeron en la operación

5. Nacional vs. Millonarios: hora exacta y canal para ver en vivo el clásico por Liga BetPlay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoInpec

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.