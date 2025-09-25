Revelan que licor adulterado que mató a 11 personas en Barranquilla se fabricaba en un predio de la SAE

La tragedia por consumo de licor adulterado en Barranquilla continúa generando conmoción. Once personas han fallecido y varias más permanecen hospitalizadas, luego de ingerir una bebida con altas concentraciones de metanol, vendida a tan solo 2.000 pesos en el sector conocido como El Boliche.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Metropolitana, el lugar donde se preparaba y distribuía el licor funcionaba en una vivienda administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Allí, un hombre identificado como Nicolás Manuel Medrano elaboraba, según las autoridades, la mezcla en botellas plásticas, que luego comercializaba en las calles de barrios populares.

Medrano, quien probó la sustancia antes de venderla, fue la primera víctima fatal.

Operativo contra el licor adulterado en Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Las autoridades advirtieron que parte de la producción alcanzó a distribuirse antes del fallecimiento de Medrano, por lo que aún circulan lotes en zonas vulnerables de la ciudad, especialmente en San Roque.

La alerta sanitaria se mantiene activa mientras la Policía ejecuta operativos para decomisar el licor adulterado.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó sobre un decomiso reciente en el barrio Las Nieves, donde se encontraron 285 botellas —algunas vacías y otras con licor presuntamente adulterado—, además de 180 estampillas, 120 tapas y 105 dosificadores.

El valor del cargamento fue calculado en 35 millones de pesos. “Este es el cuarto operativo del año contra estas estructuras, con 16 personas capturadas hasta el momento”, señaló el oficial.

Tras conocerse la procedencia del inmueble, la SAE envió una comisión para inspeccionar el predio y tomar medidas. Según fuentes de la entidad, su director participa directamente en la verificación del caso.

Habitantes de la zona aseguraron que el consumo de licor artesanal era frecuente en el sector. “Muchos compañeros amanecieron muertos después de tomar esa bebida. Aquí siempre estaban fabricando y tomando en tanques”, relató Fabricio de la Hoz Ariza, vecino y allegado de varias víctimas.

Operativos

SEMANA conoció este jueves, 25 de septiembre, sobre el operativo que desplegó la Policía Metropolitana de Barranquilla contra el licor adulterado tras la muerte de 11 personas que consumieron mezclas con metanol.

El operativo liderado por la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) tuvo lugar en el barrio Las Nieves, suroriente de la ciudad, donde decomisaron etiquetas, botellas, envases y sustancias sin los estándares de salubridad necesarios.

El brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó la noticia en diálogo con Emisora Atlántico, donde entregó detalles de este operativo.