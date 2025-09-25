Operativo contra el licor adulterado en Barranquilla: varias botellas, etiquetas y mezclas de alcohol decomisadas

SEMANA conoció este jueves, 25 de septiembre, sobre el operativo que desplegó la Policía Metropolitana de Barranquilla contra el licor adulterado tras la muerte de 11 personas que consumieron mezclas de alcohol.

El operativo liderado por la Seccional de Investigación Judicial (Sijin) tuvo lugar en el barrio Las Nieves, suroriente de la ciudad, donde decomisaron etiquetas, botellas, envases y sustancias sin los estándares de salubridad necesarios.

Botellas de licor decomisadas en Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó la noticia en diálogo con Emisora Atlántico, donde entregó detalles de este operativo.

“En Las Nieves incautamos 284 botellas de licor, en su mayoría vacías de distintas marcas, especialmente whisky y aguardiente. Hallamos un tanque con mangueras, recipientes plásticos con licor, botellas ya estampilladas, 180 estampillas, tapas y dosificadores. El inmueble donde se halló todo esto tiene medida cautelar de embargo y ya había sido utilizado antes para este tipo de mezclas ilícitas”, dijo el oficial.

Tragedia en Barranquilla: 11 muertos por intoxicación con licor adulterado en El Boliche. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Alcaldía de Barranquila) y (Policía Metropolitana de Bogotá)

Al mismo tiempo, se refirió a las labores preventivas que adelantaron en varios puntos de la ciudad tras la muerte de 11 personas tras haber ingerido licor adulterado en el sector de El Boliche, en el Centro de Barranquilla.

“Ayer realizamos varias actividades operativas para establecer la procedencia del licor. Encontramos sustancias en inmuebles inspeccionados y también muestras del producto ingerido. Hicimos labores preventivas en la zona del Mercado Público, con habitantes de calle y recicladores, lanzando advertencias”, explicó Urrego en diálogo con el periodista Jorge Cura.

Por la ingesta de este licor han muerto 11 personas, 5 permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos de varios centros asistenciales y siete bajo observación de los galenos.