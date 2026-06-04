Mujer tutela a Nueva EPS para exigir tratamiento urgente que necesita su bebé de 6 meses de nacido en Barranquilla

Los dramas de los pacientes de la Nueva EPS en las diferentes regiones de Colombia no cesan. SEMANA conoció la historia de una mujer que tuteló a esta EPS para poder obtener un tratamiento que su hijo de 6 meses de nacido necesita para poder respirar.

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El bebé permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica General del Norte en Barranquilla, mientras le autorizan un aparato que el infante necesita para poder dormir y respirar de la manera adecuada.

Aura María Molina Molina presentó esta tutela ante un juzgado de Barranquilla argumentando que la entidad promotora de salud no habría autorizado oportunamente los procedimientos requeridos para el manejo de la compleja condición respiratoria que enfrenta el menor.

De acuerdo con la tutela conocida por SEMANA, el niño fue diagnosticado con apneas obstructivas con componente central asociadas a una hipertrofia de adenoides grado 3, una condición que compromete severamente la respiración durante el sueño y que, de acuerdo con el escrito, podría afectar su vida y desarrollo neurológico.

En la tutela, la madre señaló que los especialistas determinaron la necesidad urgente de llevar a cabo un estudio de titulación de CPAP y suministrar posteriormente un equipo de soporte ventilatorio domiciliario.

“La NUEVA EPS S.A. ha omitido generar la correspondiente autorización de remisión a la clínica idónea en la ciudad, así como la aprobación del estudio y los insumos requeridos. Esta falta de gestión mantiene al bebé retenido en la UCI, prolongando su riesgo clínico y supeditando la atención médica de urgencia a barreras meramente administrativas”, aseguró.

El menor permanece en una UCI de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Molina Molina dijo que todo este calvario que le ha tocado vivir se trata de la vulneración de los derechos fundamentales de un menor de edad, sujeto de especial protección constitucional.

“La omisión por parte de la entidad accionada configura una flagrante vulneración a los derechos del menor, desconociendo que por su condición de lactante es un sujeto de especial protección constitucional, cuyos derechos prevalecen sobre los de los demás”, indicó en la acción de tutela.

En medio de toda esta controversia, Molina solicitó una medida provisional urgente para evitar un perjuicio irremediable.

“Solicito respetuosamente al Señor Juez decretar medida provisional de manera inmediata. En consecuencia, se ordene a la NUEVA EPS S.A. que, en el término improrrogable de veinticuatro (24) horas, autorice y gestione la remisión urgente a una clínica de la ciudad de Barranquilla que cuente con la disponibilidad para practicar el estudio de titulación de CPAP y ordene la entrega inmediata del equipo CPAP ambulatorio para la casa, con el fin de salvaguardar la vida y evitar un perjuicio irremediable en la salud del menor”, manifestó Aura María Molina.

Y es que el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla en una decisión fechada el 2 de junio de 2026, el despacho admitió la acción de tutela y concedió la medida provisional solicitada por la madre.

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El juez Néstor Javier Ochoa Andrade señaló que, tras revisar la documentación médica, se evidenciaba la necesidad de los procedimientos ordenados por los especialistas.

“Está acreditado el estado de salud del menor, y se evidencia en la historia clínica los estudios que requiere de titulación CPAP y posterior colocación del mismo, ordenado por su médico tratante; este despacho accederá a la medida provisional consistente en autorizar dicho estudio, en el término de veinticuatro (24) horas”, señala la providencia judicial.

El togado ordenó a Nueva EPS que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la decisión, garantice la autorización y realización del estudio de titulación CPAP y la posterior colocación del equipo médico ordenado por los especialistas.