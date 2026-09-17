Abelardo De La Espriella llegó a esta ciudad tras su visita a La Guajira: “La Patria Milagro no para”

Luego de cumplir una jornada de trabajo en La Guajira, el presidente Abelardo De La Espriella informó que llegó a Barranquilla para continuar con sus actividades durante la noche.

Abelardo De La Espriella sorprendió a los asistentes a un evento en La Guajira: se animó a cantar vallenato en la tarima principal

El mandatario publicó un video en su cuenta de X en el que mostró el momento de su regreso a la sede de la Presidencia en la capital del Atlántico.

El mensaje del presidente desde Barranquilla

En la grabación, De La Espriella señaló que, pese a la hora, continuaría con su agenda. “8 de la noche y estamos regresando a la sede de la Presidencia en Barranquilla para seguir trabajando”, afirmó el jefe de Estado.

Acto seguido, agregó: “La Patria Milagro no para, firme por la patria”.

El mensaje se produjo después de la agenda que el mandatario adelantó en La Guajira, donde encabezó un Consejo de Seguridad y reuniones con autoridades del departamento.

Las decisiones anunciadas en La Guajira

Durante su visita, De La Espriella aseguró que su Gobierno busca tomar decisiones directamente en las regiones.

“Vine a La Guajira a gobernar desde el territorio: a escuchar directamente a sus autoridades, conocer de primera mano sus necesidades y tomar decisiones que se traduzcan en hechos y ejecución”, manifestó.

Sobre seguridad, indicó que impartió instrucciones a la Fuerza Pública para “fortalecer su presencia, recuperar el control territorial y combatir con contundencia a las estructuras criminales”.

También habló de migración y ordenó al director de Migración Colombia atender la situación directamente en el departamento.

Al cerrar su mensaje sobre la región, el presidente sostuvo: “La Guajira no necesita más promesas. Necesita presencia del Estado, inversión, autoridad y resultados. Y para eso vinimos”.