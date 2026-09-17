Abelardo De La Espriella llegó a esta ciudad tras su visita a La Guajira: “La Patria Milagro no para”

Luego de cumplir una jornada de trabajo en La Guajira, el presidente Abelardo De La Espriella informó que llegó a Barranquilla para continuar con sus actividades durante la noche.
El mandatario publicó un video en su cuenta de X en el que mostró el momento de su regreso a la sede de la Presidencia en la capital del Atlántico.
El mensaje del presidente desde Barranquilla
En la grabación, De La Espriella señaló que, pese a la hora, continuaría con su agenda. “8 de la noche y estamos regresando a la sede de la Presidencia en Barranquilla para seguir trabajando”, afirmó el jefe de Estado.
Acto seguido, agregó: “La Patria Milagro no para, firme por la patria”.
¡La Patria Milagro no para!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 18, 2026
Llegué a Barranquilla a seguir trabajando.
¡Firme por la Patria!
(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/RVYrQ9aJ9V
El mensaje se produjo después de la agenda que el mandatario adelantó en La Guajira, donde encabezó un Consejo de Seguridad y reuniones con autoridades del departamento.
Las decisiones anunciadas en La Guajira
Durante su visita, De La Espriella aseguró que su Gobierno busca tomar decisiones directamente en las regiones.
“Vine a La Guajira a gobernar desde el territorio: a escuchar directamente a sus autoridades, conocer de primera mano sus necesidades y tomar decisiones que se traduzcan en hechos y ejecución”, manifestó.
Desde La Guajira, el presidente Abelardo De La Espriella dio instrucciones al director de Migración Colombia, José Luis Castañeda, y cuestionó: “Los desafíos de nuestra frontera no se pueden administrar desde un escritorio en Bogotá”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/zFCKQ27fOd— Revista Semana (@RevistaSemana) September 17, 2026
Sobre seguridad, indicó que impartió instrucciones a la Fuerza Pública para “fortalecer su presencia, recuperar el control territorial y combatir con contundencia a las estructuras criminales”.
También habló de migración y ordenó al director de Migración Colombia atender la situación directamente en el departamento.
Al cerrar su mensaje sobre la región, el presidente sostuvo: “La Guajira no necesita más promesas. Necesita presencia del Estado, inversión, autoridad y resultados. Y para eso vinimos”.