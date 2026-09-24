Procuraduría crea nueva delegada para vigilar los servicios públicos en Colombia

La Procuraduría General de la Nación ahora tendrá una dependencia Delegada para la Vigilancia de los Servicios Públicos, que estará conformada por los funcionarios de más alto nivel para que se encarguen de vigilar y garantizar su prestación eficiente en todo el territorio nacional.

Durante el Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos de Colombia (Andesco), el procurador general, Gregorio Eljach, anunció la creación de ese nuevo equipo que tendrá funciones mixtas para que realice intervenciones, actos preventivos y decisiones disciplinarias.

Eljach expresó: “Creando, por primera vez, una Procuraduría Nacional encargada de servicios públicos en Colombia. Exclusiva para atender el tema de los servicios y no refundida por allá en unos nombres por allá que son unas entelequias que nadie sabe interpretar, sino con nombre propio y con una dirección propia: Procuraduría Delegada para los Servicios Públicos. Punto”.

El procurador destacó la herramienta de prevención que tendrá la nueva delegada para evitar y precaver que se presenten afectaciones en el servicio público en Colombia. También resaltó que sus funciones mixtas le permitirán tener otros recursos para intervenir.

Un eventual apagón por el fenómeno de El Niño le costaría a la economía colombiana 5.600 millones de pesos por hora: Corficolombiana

Ese anuncio se conoció en medio del debate que se ha dado en el Congreso de Andesco, en Cartagena, sobre la seguridad energética y la sostenibilidad financiera de los servicios públicos en el país.

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación, también cuestionó en su intervención el marco tarifario del servicio público de agua potable en Colombia y le hizo un llamado al Gobierno de La Espriella para que revise técnicamente las decisiones que ha tomado en esos temas.

Así mismo, recordó su preocupación por un decreto expedido el 30 de junio que podría impactar el servicio de agua potable: “Lo denunciamos públicamente porque es un tema fundamental con los bancos tarifarios. La mayoría de los colombianos no entiende qué es un marco tarifario, pero es con lo que vamos a vivir durante los próximos cinco o diez años”.

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos también hizo un llamado de atención a todos los colombianos para que ahorren por lo menos el 10 % de la demanda de energía que consumen, para evitar un posible riesgo de apagón, una situación que empezó a advertirse desde el gobierno Petro.