“En el Gobierno De la Espriella no dejamos solos a los territorios”: UNGRD anuncia millonaria suma para combatir incendios en Tolima

Aunque 260 conflagraciones ya fueron liquidadas, ocho permanecen activas y algunas zonas todavía requieren apoyo aéreo y terrestre.

Crece la preocupante situación de incendios forestales en Colombia: hay siete focos activos en dos departamentos

La emergencia por los incendios forestales en Tolima no da tregua. Tras 54 días de trabajo articulado entre autoridades, organismos de socorro y comunidades, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció nuevos recursos para reforzar la atención de las conflagraciones que todavía permanecen activas.

La entidad informó que destinará cerca de $ 4.000 millones para fortalecer la respuesta en el departamento. El anuncio llega mientras Tolima acumula 270 incendios forestales registrados en 44 de sus 47 municipios.

El director general de la UNGRD, David Santiago Tamayo Roldán, aseguró que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella mantiene una operación permanente en el territorio.

“En el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella no dejamos solos a los territorios”, afirmó Tamayo.

Según el funcionario, durante más de 50 días se han mantenido aeronaves, recursos y personal trabajando junto a las autoridades y las comunidades.

El balance muestra que el incendio ha exigido una operación de gran escala. De los 270 eventos registrados, 260 ya fueron liquidados, dos permanecen controlados en Coyaima y Natagaima, y otros ocho continúan activos en Ataco, Prado, Villarrica, Ortega, San Luis, Villahermosa, Rovira y Chaparral.

Precisamente, Prado, Chaparral y Ortega concentran actualmente las mayores necesidades de apoyo aéreo y terrestre.

San Luis, con 21 incendios; Guamo, con 20; Ortega, con 18; Alvarado, con 16, y Chaparral, con 15, son los municipios que acumulan más eventos reportados.

Bomberos realizan trabajos en busca de apagar las llamas en el Tolima Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

La respuesta también ha llevado a la activación de recursos de la Fuerza Pública. Desde la Sala de Crisis Nacional se gestionaron 13 solicitudes de apoyo al Ejército, 12 a la Policía y cinco a la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Además, fueron activadas dos órdenes de proveeduría por $ 1.250 millones y $ 750 millones para disponer de aeronaves privadas destinadas a las labores de extinción.

En total, 12 aeronaves han participado en la operación, entre ellas helicópteros MI-17, AS-350, UH-60, Bell 206 Ranger y aviones AT-802. En conjunto, acumulan más de 400 horas de vuelo y 2.000 descargas, con más de tres millones de litros de agua y 1.000 litros de retardante utilizados.

En tierra, más de 800 integrantes de las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres han participado en la atención, con respaldo de las comunidades. La UNGRD también entregó en préstamo cuatro carrotanques al departamento durante tres meses y mantiene asistencia técnica y personal especializado en operaciones aéreas.

Uno de los datos que todavía no está cerrado es la extensión total afectada. La Gobernación del Tolima reporta preliminarmente cerca de 50.000 hectáreas, mientras la consolidación disponible en la UNGRD registra alrededor de 20.000. Las autoridades ambientales deberán confirmar la cifra.

Rovira, Ortega, Chaparral, Coyaima, Valle de San Juan, Alvarado y San Luis aparecen entre los municipios con mayor afectación preliminar por área.

Mientras continúan las labores, cerca de 70 puestos de mando unificado han permitido coordinar la respuesta en las zonas que todavía enfrentan la emergencia.