“Quien delinque debe responder”: la respuesta del Inpec a la orden del presidente Abelardo De La Espriella

Este miércoles y luego de patrullar las calles de la ciudad de Santa Marta, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, le ordenó al Inpec trasladar a más de 70 personas que se encuentran recluidas en diferentes cárceles del país a sitios especiales y de máxima seguridad.

Abelardo De La Espriella ordenó al director del Inpec trasladar a 76 criminales vinculados con Los Pachenca a cárceles de máxima seguridad

Advirtió el primer mandatario que estas personas que delinquen desde las cárceles tienen que estar bajo custodia permanente y en centros de reclusión donde, como lo ha dicho de manera repetida, “no llegue ni la señal de la santa cruz”.

“En La Guajira, el Cesar, el Magdalena y el Atlántico hay cerca de 76 personas detenidas por sus vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, dijo el presidente De La Espriella en sus redes sociales.

La orden del presidente es perentoria y el Inpec acusó recibido tras advertir por las mismas redes sociales del instituto que ya se han dado las instrucciones para empezar el traslado de estos privados de la libertad que se presentan como integrantes de los llamados Conquistadores de la Sierra, el mismo grupo criminal del fallecido alias Bendito Menor.

“De manera inmediata, señor presidente, atendemos su instrucción y activamos las acciones para su cumplimiento, bajo lineamientos de seguridad y en articulación interinstitucional. Seguimos fortaleciendo el control penitenciario: quien delinque debe responder”, advirtió el Inpec en sus redes sociales.

Coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec. Foto: El Buen Pastor/Inpec/Montaje:Semana

No es la primera vez que el presidente Abelardo De La Espriella da órdenes en el mismo sentido; recientemente pidió al Inpec trasladar a todas las personas que se encuentran privadas de la libertad en centros y guarniciones militares o de policía. Aseguró que los corruptos tienen que estar en una cárcel.