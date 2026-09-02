El Gobierno de Abelardo De La Espriella sigue tomando medidas para enfrentar a los grupos criminales en el país. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que radicarán un proyecto para expedir el estatuto antiterrorista con el que tendrán mayor margen para enfrentar a los delincuentes.

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“Pronto, por instrucciones del presidente, será radicado el Estatuto Antiterrorista que nos dotará de herramientas más potentes desde el punto de vista jurídico para que nuestra fuerza pública los combata y los someta”, aseguró Lara.

El ministro detalló que se tratará de un sistema de listas en el que se ingresa a las organizaciones que son catalogadas como terroristas para combatirlas con contundencia.

Además, habrá una serie de normas especiales más duras en materia penal y de combate de las rentas ilícitas que serán destinadas para esas organizaciones y para quienes hagan parte de ellas.

Lara dijo que también se tiene contemplado que se fortalezca la inteligencia del Estado y que habrá normas relacionadas con este tema. “Se va a fortalecer. Se busca crear órganos especiales en la justicia. Es un estatuto completo, preciso y enfocado en las organizaciones que sean declaradas como tal en las listas que vamos a crear”, afirmó el ministro del Interior.

El funcionario del Gobierno se refirió a las organizaciones “narcoterroristas” que operan en Norte de Santander. Dijo que allí están el ELN y el Frente 33, los cuales serán combatidos “con contundencia” por parte del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

“Como esas organizaciones saben que aquí hay total y absoluta determinación para combatirlas, desde el 7 de agosto han venido incrementando sus acciones terroristas, que son acciones cobardes en las que llenan un carro con dinamita, lo paran al frente de una estación de Policía, salen corriendo y la activan inmediatamente. Murió una persona, nuestra solidaridad con sus familiares”, dijo Lara.

El ministro del Interior afirmó que hay dos uniformados heridos, entre los que se encuentra un auxiliar. “Ese frente urbano será combatido, tomaremos medidas”, afirmó.

El presidente Abelardo De La Espriella ha dicho que combatirá a los criminales. Foto: Presidencia

Lara aseguró que las investigaciones sobre los incendios en el Tolima siguen avanzando porque lograron identificar patrones criminales y que eso se habría evidenciado en los colores de las llamas.

“Ciertos colores que les permiten a los técnicos determinar que ha habido manos criminales, es decir, acelerantes en esos incendios. Esas manos criminales, con el verano, llevaron a que se quemaran 50.000 hectáreas, muchas pérdidas económicas, con la acción rápida de los bomberos logramos evitar pérdidas humanas o de viviendas”, dijo Lara.

El ministro del Interior confirmó que actualmente el 85 % de los incendios están extintos y el Gobierno nacional continúa controlando esta emergencia, ya que aún quedan tres focos importantes. “Seguimos porque la instrucción del presidente es acabar esos incendios”, afirmó Lara.