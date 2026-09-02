“El Gobierno de Gustavo Abelardo”: el lapsus de la senadora Norma Hurtado durante debate de control político

Un debate de control político se llevó a cabo este miércoles, 2 de septiembre, en la Comisión Séptima del Senado de la República. El debate fue citado para que el ministro de Vivienda respondiera por la visita con su familia a una playa del Caribe durante la emergencia por el terremoto.

En medio de la discusión, hubo un momento que se viralizó en redes sociales, tras un lapsus que presentó una de las integrantes de la mesa de la Comisión mientras exponía algunos argumentos frente al ministro.

La senadora Norma Hurtado protagonizó un curioso lapsus durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, al referirse al Gobierno de Gustavo Abelardo De La Espriella.

Se trata de la senadora Norma Hurtado, perteneciente a la bancada del Partido de la U y quien en medio de su exposición, tuvo una confusión.

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“Dentro de tanta incertidumbre y con el mayor respeto para el Gobierno de Gustavo Abelardo De La Espriella”, dijo la senadora.

“El Gobierno de Gustavo Abelardo”, el lapsus de la senadora Norma Hurtado que causó risas durante un debate de control político en la Comisión Séptima. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/s8KymedyDz — Revista Semana (@RevistaSemana) September 2, 2026

Quienes la acompañaban en la Comisión, la detuvieron para hacerle entender que se había equivocado. Luego de ello, la congresista se sorprendió y tras las risas de sus compañeros, pidió calma para continuar con su exposición en la corporación.

Norma Hurtado confundió el nombre del actual presidente de Colombia durante su intervención en el Senado y provocó risas entre sus compañeros de la Comisión Séptima. Foto: guillermo torres

El error de la legisladora tuvo que ver seguramente con la costumbre, que hasta hace poco tuvo que modificar, de llamar presidente a Gustavo Petro y no a Abelardo De La Espriella.

Durante ese debate de control político, el ministro elevó una excusa por su viaje, junto con su familia, a la ciudad de Santa Marta, en medio de la tragedia que sucedió el pasado 10 de agosto.

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“Si hay familias, personas, que se sintieron afectadas por las imágenes donde visité a mi familia, les pido disculpas, pero mi llamado es a dejar a un lado el show mediático y concentrémonos en la recuperación del país”, detalló el jefe de la cartera de vivienda en medio de la discusión por la situación.