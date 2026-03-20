“Cuando las mujeres llegamos a la política, los escenarios se vuelven más humanos”

El Congreso de la República cierra una legislatura histórica con la mayor representación femenina hasta la fecha: 32 senadoras y 54 representantes. Sin embargo, este hito no logró superarse para el cuatrienio que inicia el próximo 20 de julio: mientras el Senado mantuvo sus 32 curules femeninas, la Cámara de Representantes sufrió un retroceso de seis escaños, con 48 mujeres, un 29 por ciento del total.

En este escenario, lejos aún de la paridad, destaca la figura de la vallecaucana Norma Hurtado Sánchez. La senadora no solo se posicionó como la voz más votada del Partido de la U, sino como la segunda mujer con mayor votación en Colombia y la sexta a nivel nacional en el Senado. Durante su participación en la plenaria del Círculo de Mujeres, Hurtado compartió su visión sobre el poder transformador del liderazgo de las mujeres en su rol como gestoras de leyes para el bienestar social.

CÍRCULO DE MUJERES: Actualmente, las mujeres representan cerca del 30 por ciento del Congreso, con un descenso en las recientes elecciones. ¿Es posible tener una voz incidente desde esa minoría?

Norma Hurtado (N. H.): Contamos con una Comisión de la Mujer que trabaja de forma integral. Hemos ganado el respeto de nuestros colegas y sacado adelante leyes vitales, pero es innegable que con el 50 por ciento que dicta la paridad solucionaríamos con mayor celeridad los asuntos que nos aquejan. Por ello, exigimos a los partidos y a la ciudadanía más apoyo en las listas. No se trata solo de llegar, sino de hacer carrera; yo fui concejal, representante y ahora senadora por segundo periodo. Las instituciones deben motivar estos escenarios desde la etapa escolar y universitaria para que más mujeres decidan participar.

CÍRCULO DE MUJERES: Usted afirma que las mujeres rompen paradigmas en la política. ¿Por qué es tan categórica en esa apreciación?

N. H.: Porque nuestra llegada humaniza los escenarios. La solidaridad femenina se traduce en leyes más sensibles y en una escucha activa del ciudadano. Una audiencia que antes se resolvía en dos horas, con nosotras puede extenderse a siete, porque nos interesa conectar con la comunidad. Siempre nos preguntamos: ‘¿En qué beneficia esta ley a las mujeres?’. Casi todas las integrantes de la Comisión de Equidad pertenecemos también a la Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia. Llegamos con banderas sociales sólidas que transforman realidades.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Existe una sororidad real entre las congresistas, por encima de las orillas políticas?

N. H.: Totalmente. Un ejemplo es la Ley 2453 de 2025 para la erradicación de la violencia política de género. Allí nos unimos, sin egos ni partidos, para prevenir, investigar y sancionar agresiones que históricamente alejaban a las mujeres de la vida pública. Lograr que pasara la revisión de la Corte fue un triunfo de todas. Antes se podía enlodar el nombre de una candidata sin consecuencias; hoy existe un proceso sancionatorio que obliga a la rectificación y protege nuestra labor en los territorios. Ya no es una denuncia al vacío.

CÍRCULO DE MUJERES: Usted ha pedido a los partidos que dejen de ver la participación de la mujer como un simple ‘cumplimiento de cuotas’. ¿Qué debe cambiar?

N. H.: Lo digo con conocimiento de causa. Aunque hay colectividades que brindan espacios, la queja recurrente en las regiones es la falta de vocería y de acceso a los directores de partido. Representamos el 51 por ciento de la población y somos el eje de la familia. Merecemos un acompañamiento real, no solo ocupar el último escalón de una lista para llenar un requisito legal.

"Las instituciones deben motivar estos escenarios desde la etapa escolar y universitaria para que más mujeres decidan participar", señaló la senadora Norma Hurtado en la plenaria del Círculo de Mujeres Semana Dinero. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

CÍRCULO DE MUJERES: En su agenda de salud pública en beneficios de la familia destaca la regulación de los vapeadores. ¿Qué avances presenta esta iniciativa?

N. H.: Es un logro inmenso haber sacado adelante la Ley 2354 de 2024. Ya regulamos su consumo y prohibimos la venta a menores de edad. Establecimos ambientes libres de aerosol en espacios públicos como cines, restaurantes y colegios, y obligamos a que cada dispositivo advierta su toxicidad. Queremos alertar a los padres: el vapeador genera daños severos al sistema respiratorio en el corto plazo, incluso de forma más agresiva que el cigarrillo tradicional. El paso más importante ya se dio: proteger la vida de nuestra juventud.