Abelardo De La Espriella elogia compromiso de Galán con el metro de Bogotá y anticipa nuevo avance: “Hay que pensar en la línea 4”

Este miércoles, 2 de septiembre, se llevó a cabo el Encuentro de Alcaldes de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en donde hizo presencia el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

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La relación entre el presidente y la capital colombiana es cada vez más estrecha y en medio de su intervención este aprovechó para referirse a los principales problemas que aquejan a la ciudad. Uno de los más sonados es la problemática de seguridad.

Abelardo De La Espriella agradeció al alcalde Carlos Fernando Galán por mantener el rumbo de la primera línea del Metro de Bogotá con criterio técnico y sentido de ciudad. Foto: Semana

Aseguró que la fórmula para garantizar este aspecto es una buena Policía, inteligencia, tecnología, coordinación entre autoridades, capacidad de reacción rápida y una justicia capaz de castigar ejemplarmente a quienes delinquen.

Además, recordó la promesa que hizo al llegar al Gobierno. “Para alcanzar la paz no voy a dialogar con el terrorismo. Lo estoy enfrentando con toda la capacidad del Estado y bajo el Estado de derecho. La paz no se puede construir sobre las intimidaciones de quienes empuñan las armas ni sobre la resignación de los ciudadanos y mandatarios locales. La paz verdadera se construye con la fuerza de las armas”, añadió.

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El mandatario aprovechó para hacer un elogio al alcalde mayor de Bogotá, cuando se refirió en su discurso a la movilidad en la capital. Aseguró que los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos afectan su calidad de vida y allí aprovechó para resaltar la labor del mandatario local en este aspecto.

Durante su encuentro con Carlos Fernando Galán, el presidente Abelardo De La Espriella elogió la gestión del alcalde de Bogotá y destacó la continuidad del proyecto de la primera línea del Metro. Foto: Composición Semana/ Metro de Bogotá

“Bogotá es un ejemplo de lo que significa pensar una obra por encima de un periodo de gobierno. La primera línea del metro ha atravesado alcaldías y gobiernos nacionales. Así es como deben emprenderse los grandes proyectos de infraestructura”, indicó.

Aseguró que estos proyectos deben ser capaces de sobrevivir a los cambios políticos, a los avatares ideológicos, cuando están respaldados por estudios serios, financiación responsable, entre otros aspectos. Acto seguido hizo el reconocimiento.

“Es menester reconocer al alcalde Carlos Fernando Galán por haber mantenido ese rumbo con criterio técnico y sentido de ciudad. Gracias alcalde por su compromiso con Bogotá”, precisó.