Abelardo De La Espriella se subió al metro de Bogotá y soltó pulla: “Es miserable que un gobernante detenga una obra”

Este miércoles 2 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, realizó un recorrido por la megaobra del metro de Bogotá, cuyo proyecto, según logró constatar, supera un avance del 81 %.

Al término del recorrido que hizo del proyecto, el jefe de Estado criticó la administración del expresidente Gustavo Petro, a la que acusó de intentar detener la obra.

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Además, De La Espriella aprovechó la visita que hizo a las obras del metro en el sur occidente de la capital para reiterar el compromiso de su administración con los proyectos que tiene el distrito.

El presidente Abelardo De La Espriella señaló que el anterior “régimen social-comunista” intentó incumplir compromisos con el Metro de Bogotá: “Es miserable que un gobernante detenga una obra como esta”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/6jS9UKt3BN — Revista Semana (@RevistaSemana) September 2, 2026

“En mi Gobierno los compromisos del Estado se respetan, se honran, y las buenas obras tienen la garantía de continuar ejecutándose como corresponde. Es miserable que un gobernante detenga una obra, necesaria y tan importante como esta que le arregla la vida a millones de ciudadanos, por razones ideológicas. O por aquellas, precisamente, razones ideológicas que impedían que el metro siguiera adelante, que se hiciera”, expresó el mandatario.

También indicó: “Usted (alcalde Carlos Fernando Galán) se puso del lado de la ciudad y sin ninguna razón más que ayudarle a la gente. Llevó esta obra del 30 al 81 % y eso Colombia y la historia se lo van a reconocer, señor alcalde; gobernar bien implica necesariamente continuar aquello que beneficia a los ciudadanos”.

Por su parte, el alcalde Galán publicó en su cuenta personal de X detalles del recorrido que compartió con el presidente Abelardo De La Espriella por las obras del metro.

Así fue el recorrido que realizó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por la megaobra del Metro de Bogotá, en el suroccidente de la ciudad. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/wsjru9qLtU — Revista Semana (@RevistaSemana) September 2, 2026

“Hoy el presidente @ABDELAESPRIELLA se subió al metro de Bogotá. Le mostramos de primera mano el avance de una obra que va a transformar la movilidad de Bogotá. Hoy tiene más de 81 % y seguimos trabajando para que el sueño de la ciudad sea realidad”, indicó en sus redes el alcalde de Bogotá.

Y en otro mensaje, afirmó: “Para Bogotá es un honor ser una de las sedes de la reunión de alcaldes de este año de la Red de Ciudades del BID, un espacio para pensar cómo las ciudades generan transformación”.

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“En medio de la emergencia y ante los desafíos del fenómeno de El Niño, este encuentro es más pertinente que nunca. Las ciudades debemos coordinarnos, compartir experiencias y tener soluciones efectivas listas. Bogotá tiene mucho que aprender de Latinoamérica y también mucho que compartir: desde el metro y la renovación urbana hasta los avances en política social y seguridad alimentaria”, puntualizó el alcalde.