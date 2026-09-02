Radican proyecto en el Congreso para crear la Universidad del Catatumbo: exige habilitar la sede de El Tarra recién construida

La representante de la curul de paz del Catatumbo, Tatiana Gaona Pinzón, presentó este miércoles, 2 de septiembre, la radicación de un proyecto de Ley con el que se buscaría crear la nueva Universidad Nacional del Catatumbo, luego de que esta propuesta se archivara por cuestión de tiempos durante el 2025.

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Aunque existe ya un campus y una infraestructura destinada para la universidad, jurídicamente esta no existe. El edificio de esta institución fue levantado en El Tarra, Norte de Santander, luego de más de 20 meses de trabajo. Sin embargo, no puede recibir aún estudiantes porque en el Legislativo aún no se le da vida jurídica.

La representante Tatiana Gaona radicó un proyecto de ley para crear jurídicamente la Universidad Nacional del Catatumbo, iniciativa que busca llevar educación superior a esta región de Norte de Santander. Foto: Getty Images

“La ley es indispensable, pero mientras se tramita, el SENA, el ISER, la Universidad de Pamplona y la UFPS deben empezar a dictar clases en El Tarra. La infraestructura ya existe y no puede seguir vacía”, detalló Gaona.

En su propuesta, la congresista detalló un plan de cinco acciones para que se pueda habilitar la sede en un tiempo próximo y con celeridad.

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Lo primero que dijo es que es necesario realizar una mesa técnica urgente, en la que se articule la Alcaldía de El Tarra, Gobernación, ART, Fondo Paz y MinEducación para resolver servicios públicos y pendientes de obra.

Tatiana Gaona propuso habilitar de manera transitoria la infraestructura de la Universidad Nacional del Catatumbo para que el SENA, el ISER y las universidades de Pamplona y Francisco de Paula Santander comiencen a ofrecer formación. Foto: Ejército Nacional

De otro lado, indica que es importante realizar un convenio de operación transitoria, para permitir que el SENA, ISER y UFPS usen las instalaciones de inmediato para impartir formación.

Además de una activación comunitaria, vinculando en veeduría la Asociación de Municipios de Ocaña al pueblo Bari y a organizaciones sociales. También busca exigir al Ministerio de Educación la certificación del Estudio de Factibilidad técnico y financiero y gestionar con la Gobernación de Norte de Santander el convenio financiero que exige la Ley 30 de 1992.

El proyecto iniciará su trámite en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes.