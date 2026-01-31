Regiones

El Tarra, Norte de Santander: en campo minado, por poco pierden la vida dos labriegos; el Ejército intervino. Esto sucedió

La zona del Catatumbo ha sido una de las más contaminadas con minas, debido a la situación de violencia proveniente de la presencia de grupos armados.

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 4:50 p. m.
Fuerza de tarea Vulcano, del Ejército.
Fuerza de tarea Vulcano, del Ejército. Foto: Ejército nacional / Cortesía

Miles de colombianos han sido víctimas de los campos minados en regiones como el Catatumbo, una de las zonas más contaminadas con esos artefactos instalados por grupos armados ilegales.

En el municipio de El Tarra, en Norte de Santander, el Ejército Nacional logró auxiliar y estabilizar a dos campesinos que fueron nuevas víctimas de minas antipersona.

La presencia de grupos armados ilegales, principalmente las disidencias de las Farc y el ELN, que se disputan el territorio por el control de los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico, sigue afectando a la región.

Tanto así que algunas partes de ese departamento, al igual que otros como Nariño, Arauca, Meta y Antioquia, son consideradas de alto riesgo.

En el caso de los labriegos que resultaron afectados en El Tarra, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, de la Segunda División del Ejército Nacional, les prestaron los primeros auxilios.

Entre los diez municipios del país con más área sembrada de coca hay dos de la zona del Catatumbo: Tibú y El Tarra. En Nariño hay tres de esas poblaciones, al igual que en Putumayo.
Las rutas del narcotráfico en zonas de Norte de Santander ponen en riesgo a los ciudadanos. Foto: juan carlos sierra-semana

Se trató de un adulto y un joven de la vereda Tres Aguas, ubicada en zona rural del municipio.

Según confirmó el Ejército, los campesinos fueron auxiliados de inmediato por los soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano, quienes lograron estabilizarlos y controlar la hemorragia producto de la amputación de sus miembros inferiores.

De igual manera, se contó con el apoyo aéreo proporcionado por el Comando Aéreo de Combate N.° 1 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. De esa manera fueron evacuadas las víctimas y posteriormente fueron trasladadas a Cúcuta, donde reciben atención especializada.

“Este lamentable hecho constituye una clara muestra de la continua violación de los Derechos Humanos y transgresión del Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados organizados que delinquen en la zona, quienes continúan instalando artefactos explosivos improvisados que amenazan la vida de la población civil y de la Fuerza Pública”, manifestaron los voceros del Ejército.

Hasta la fecha, las tropas de la Segunda División han destruido de manera controlada más de 40 artefactos explosivos en el Catatumbo, en desarrollo de operaciones militares que buscan devolver territorios seguros a las comunidades de esta zona del país.

Los departamentos de Cauca y Nariño están entre las zonas más afectadas por las minas antipersonal. Valle está en el sexto lugar.
Los departamentos de Cauca y Nariño están entre las zonas más afectadas por las minas antipersonal. Foto: Colprensa

