Miles de colombianos han sido víctimas de los campos minados en regiones como el Catatumbo, una de las zonas más contaminadas con esos artefactos instalados por grupos armados ilegales.

En el municipio de El Tarra, en Norte de Santander, el Ejército Nacional logró auxiliar y estabilizar a dos campesinos que fueron nuevas víctimas de minas antipersona.

La presencia de grupos armados ilegales, principalmente las disidencias de las Farc y el ELN, que se disputan el territorio por el control de los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico, sigue afectando a la región.

Tanto así que algunas partes de ese departamento, al igual que otros como Nariño, Arauca, Meta y Antioquia, son consideradas de alto riesgo.

En el caso de los labriegos que resultaron afectados en El Tarra, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, de la Segunda División del Ejército Nacional, les prestaron los primeros auxilios.

Las rutas del narcotráfico en zonas de Norte de Santander ponen en riesgo a los ciudadanos. Foto: juan carlos sierra-semana

Se trató de un adulto y un joven de la vereda Tres Aguas, ubicada en zona rural del municipio.

Según confirmó el Ejército, los campesinos fueron auxiliados de inmediato por los soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano, quienes lograron estabilizarlos y controlar la hemorragia producto de la amputación de sus miembros inferiores.

De igual manera, se contó con el apoyo aéreo proporcionado por el Comando Aéreo de Combate N.° 1 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. De esa manera fueron evacuadas las víctimas y posteriormente fueron trasladadas a Cúcuta, donde reciben atención especializada.

“Este lamentable hecho constituye una clara muestra de la continua violación de los Derechos Humanos y transgresión del Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados organizados que delinquen en la zona, quienes continúan instalando artefactos explosivos improvisados que amenazan la vida de la población civil y de la Fuerza Pública”, manifestaron los voceros del Ejército.

Hasta la fecha, las tropas de la Segunda División han destruido de manera controlada más de 40 artefactos explosivos en el Catatumbo, en desarrollo de operaciones militares que buscan devolver territorios seguros a las comunidades de esta zona del país.