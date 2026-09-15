La falta de pago de Coosalud llevó a 40 hospitales públicos de Antioquia a suspender desde esta semana los servicios no urgentes y programados para sus afiliados.

La medida no cubre las atenciones de urgencias.

Nueva EPS pone en alerta a proveedores y usuarios: presuntos estafadores utilizarían esto para delinquir

Hospitales reclaman recursos para mantener sus servicios

La situación fue confirmada por la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), que reúne a los hospitales públicos del departamento.

Su director ejecutivo, Luis Hernán Sánchez Montoya, explicó que las instituciones tomaron la decisión ante el incumplimiento de compromisos de pago por parte de la EPS..

Según AESA, la cartera de Coosalud con la red pública hospitalaria de Antioquia supera los $293.000 millones.

El director ejecutivo del gremio señaló que los hospitales esperaban que la EPS cumpliera con el compromiso de girar los recursos correspondientes al mes de septiembre.

Sin embargo, de acuerdo con su explicación, los pagos no se habían materializado.

La preocupación de los hospitales está relacionada con el impacto que la falta de recursos puede tener sobre su funcionamiento.

AESA advierte dificultades para atender obligaciones como el pago de nómina y la adquisición de medicamentos e insumos.

AESA pidió la intervención del Gobierno nacional, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud para buscar una salida al problema financiero y evitar que las dificultades de flujo de recursos terminen afectando la atención de los usuarios.

El llamado también apunta a garantizar la continuidad de la operación de los hospitales públicos, que dependen del pago de las EPS para cubrir sus obligaciones y mantener la prestación de servicios.

La suspensión afecta a hospitales de diferentes municipios de Antioquia y se mantendrá mientras se busca una solución al incumplimiento de los pagos.

“Esto se debe a que la EPS Coosalud ha venido incumpliendo sistemáticamente con los pagos a estos hospitales”, anunció el director ejecutivo de Aesa, Luis Hernán Sánchez Montoya.

Por falta de pago, ya son 40 hospitales públicos de Antioquia los que han suspendido la atención no urgente a los afiliados a la Coosalud, EPS que está intervenida por la Superintendencia de Salud desde finales del 2024.



El director ejecutivo de Aesa, que reúne a los hospitales… pic.twitter.com/GRUtEdr9Z5 — MiOriente (@MiOriente) September 14, 2026

¿Qué respondió Coosalud?

Coosalud explicó que el proceso de giro de recursos está relacionado con los trámites que deben adelantarse ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

La EPS informó que el viernes 11 de septiembre se realizó la postulación de la Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) ante la ADRES.

De acuerdo con la explicación entregada por la entidad, posteriormente deben cumplirse los procesos de validación y giro establecidos para que los recursos lleguen a las instituciones prestadoras y proveedores.

La explicación se conoce mientras los hospitales públicos reclaman que los recursos pendientes sean desembolsados para poder normalizar los servicios que fueron suspendidos.

El caso ocurre mientras Coosalud permanece bajo intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, medida adoptada a finales de 2024.

La Supersalud había precisado que la intervención tenía como objetivo administrar la EPS y no liquidarla, después de los hallazgos identificados por el organismo de vigilancia.

Alarma en las EPS: sus deudas llegan a $40,35 billones y casi duplican sus activos

Ahora, la falta de pago reclamada por los hospitales vuelve a poner en el centro de la discusión la situación financiera de la EPS y el flujo de recursos hacia la red prestadora.

Mientras se resuelve el conflicto, los afiliados de Coosalud en los 40 hospitales afectados podrán acceder a las atenciones de urgencias, pero tendrán restricciones para servicios no urgentes y procedimientos programados.