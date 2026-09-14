Las cifras financieras de las EPS vuelven a encender las alarmas sobre la situación del sistema de salud.

A junio de 2026, las 23 entidades con información reportada acumulaban $21,65 billones en activos frente a $40,35 billones en pasivos, dejando un déficit patrimonial de $18,7 billones.

El informe advierte que las obligaciones de las EPS siguen creciendo mientras aumentan las pérdidas y el déficit patrimonial. Foto: Francisco Calderón / El País

El desequilibrio financiero de las EPS sigue creciendo

El panorama fue revelado por el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, que analizó la información financiera reportada por las EPS ante la Superintendencia Nacional de Salud durante el primer semestre de los años 2022 a 2026.

De acuerdo con el informe, los pasivos de las entidades analizadas superan en aproximadamente 86 % el valor de sus activos.

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