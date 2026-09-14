Salud

Alarma en las EPS: sus deudas llegan a $40,35 billones y casi duplican sus activos

Un nuevo informe advierte sobre el deterioro patrimonial, el aumento de las cuentas por pagar y las pérdidas que acumulan las aseguradoras.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

14 de septiembre de 2026 a las 9:18 a. m.
Las EPS enfrentan un creciente deterioro financiero, con pasivos que superan ampliamente el valor de sus activos.
Las EPS enfrentan un creciente deterioro financiero, con pasivos que superan ampliamente el valor de sus activos. Foto: Composición Semana/Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud,/SIRAPOL S.

Las cifras financieras de las EPS vuelven a encender las alarmas sobre la situación del sistema de salud.

A junio de 2026, las 23 entidades con información reportada acumulaban $21,65 billones en activos frente a $40,35 billones en pasivos, dejando un déficit patrimonial de $18,7 billones.

Usuarios de la Nueva EPS en Popayán hacen largas filas a las afueras de las farmacéuticas para reclamar sus medicamentos.
El informe advierte que las obligaciones de las EPS siguen creciendo mientras aumentan las pérdidas y el déficit patrimonial. Foto: Francisco Calderón / El País

El desequilibrio financiero de las EPS sigue creciendo

El panorama fue revelado por el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, que analizó la información financiera reportada por las EPS ante la Superintendencia Nacional de Salud durante el primer semestre de los años 2022 a 2026.

De acuerdo con el informe, los pasivos de las entidades analizadas superan en aproximadamente 86 % el valor de sus activos.

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