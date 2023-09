Policía le robó el ‘show’ a Romeo Santos en pleno concierto en Medellín

¿Qué pasó en el concierto de Romeo Santos, en Medellín?

Luego de esto, el colombiano no dudó en dar unas palabras: “Para mí es un orgullo, un placer, poder cantar con mi ídolo. Con todo respeto, pero físicamente no me parezco, ¿verdad?, pero si Romeo me lo permite, yo puedo cantar una de sus canciones, o que tú la empieces a cantar y yo la sigo”, a lo que el artista accedió y cantó uno de sus grandes clásicos: Obsesión, pues aunque la primera opción era La boda, el uniformado dijo que no conocía muy bien la letra de esa canción.