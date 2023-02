“Lo dimos todo pero no se nos dio”: Karol G y Romeo Santos estrenan su nueva canción

La colombiana Karol G y el estadounidense Romeo Santos encendieron las redes sociales hace unos días al anunciar que estarían juntos con una colaboración. Todo empezó por varias publicaciones entre los artistas donde coqueteaban y lanzaban algunas indirectas sobre lo que sería su nueva canción.

La cantante mostró su cuerpo al natural, sin retoques digitales. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

Hubo un comentario en un post de Instagram que puso a muchos a suspirar y que la intérprete de Provenza tituló “X si Volvemos 🌸”. Se trata del mensaje que le dejó el rey de la bachata Romeo Santos: “Nuestro amor ta´ jodío, pero qué sensación cuando en la cama se acaban los lío👿”.

Esto desató una oleada de respuestas de centenares de cibernautas, unos alabando lo que sería parte de una nueva canción entre los artistas, y otros creando el chisme sobre la supuesta relación amorosa que hay entre los cantantes, sin embargo, esto es muy remoto, pues el bachatero está próximo a ser papá.

Lo cierto es que Karol G confirmó con otra publicación que sí estaría en un nuevo éxito musical junto a su colega y escribió: “Para variar: en la playa 🔞 en RD 🏝️🇩🇴 💦💦💦 Punta Cana🖤🖤🖤 X SI volvemos @romeosantos”. El mensaje estaba acompañado de varias fotografías bastante sensuales donde se ve a la cantante con una especie de tankini muy húmedo que deja ver un escote pronunciado en su busto y una abertura en su abdomen.

La cantante Karol G puso a suspirar a más de uno. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

Este 2 de febrero se hizo oficial el lanzamiento del hit y aunque no se compartió un video específico, en la plataforma YouTube, este sencillo que hace parte del álbum Mañana será bonito, ya sobrepasa las 500 mil visitas y comentarios como: “No sé cómo lo hace, pero siempre le atina a los moods amorosos de mi vida”; “Dato Verdadero: Karol G nunca decepciona, la amamos porque nunca promete nada, pero cumple todo, estoy muy orgullosa de nuestra REINA”; “Hace un par de meses, antes de terminar con mi ex le dije vamos a hacerlo por última vez. Y así fue, lo hicimos por última vez nos fuimos y nunca más nos hemos visto. Cuanta razón tiene esta canción, a veces en el amor no, pero en la cama nos entendemos”.

Esta es la letra completa de la canción de Karol G y Romeo Santos:

No funcionamos (No funcionamos)

Lo dimo’ todo, pero no se nos dio (No)

Por eso nos vamos (Nos vamos)

Pero antes de irnos

Vamo’ a hacerlo por última vez, bebé (Bebé)

Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos (Oh)

Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos

No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos

Pero así no (Ey)

La orillita se me cuida (Ey)

Pero llama cuando quiere’ que te dé en la cama atendida

Los bellaqueo’ no se olvidan (No se olvidan)

A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida, ey

Yo estoy puesta pa’l repeat (Repeat)

Tú pon la cama, que yo pongo el krippy (Krippy)

Ahora a varear en la playa en RD, Punta Cana (Ah)

En la ventana mirando la city

Ya sé que en el amor somo’ un desastre (-astre)

Yo soy bandida y tú eres gánster

No sé cuánto tiempo malgastaste intentando algo serio

Ya sé que no soy lo que pensaste (Eh-eh)

Pero desde que me besaste

Con mi malicia te enviciaste

Esto no es saludable pero

Vamo’ a hacerlo por última vez, bebé

Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos

Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos

No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos

Pero así no

Nuestro amor ‘tá jodío’

Pero que sensación cuando en la cama se acaban los líos

¿Será que el sexo contigo es mi adicción?

Amores tóxicos solo sirven pa’ sin—

Somos tan explícitos, pero llegó a su fin (So nasty)

Despídete desnuda, con mi cel te voy grabando

Yo te digo adiós dentro de ti

Guardo este video para cuando te haga falta

Y estés mojaíta’ pensando en mí

Vamo’ a hacerlo por última vez, bebé (Bebé)

Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos (Entendemos)

Es una porno, a mi me encanta cómo lo hacemos (Cómo ching—, cómo ching—)

No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos

Pero así no

Bebé, regálame una noche

Que no termine nunca

Hoy e’ noche de sexo

¿Sí vienes?

Jaja, tú supiste

Mi Romeo, The King

Con La Bichota

O-O-Ovy On The Drums