Karol G le respondió a un usuario que criticó su ‘barriguita’ con la frase “no le favorece en nada”

La cantante Karol G está en el mejor momento de su carrera, pues terminó un 2022 con dos giras sold out y con varias canciones en el top de lo más escuchado, como Provenza, Gatúbela y Cairo.

Al inicio de este 2023 ya anunció varias canciones como ‘Mañana será bonito’ y ‘X si volvemos’, con Romeo Santos, además de una colaboración que ya estaría trabajando con Shakira, según confirmó recientemente Sony Music.

Todos ellos, sencillos que la han mantenido muy ocupada y muy activa en las redes sociales por estos días, en los que ha publicado fotos y videos con referencia a sus nuevas creaciones.

Fue lo que sucedió justamente con un álbum de fotos que posteó en su cuenta oficial de Instagram con varias imágenes que harían parte del videoclip de la canción con el bachatero, que se estrenará este jueves 2 de febrero.

Imágenes en las que se le ve a la paisa muy ligerita de ropa, superhúmeda y con mucha piel a la vista, como la de su abdomen y sus piernas, que dejaron suspirando a más de uno.

La cantante mostró fotos de lo que sería el clip de su nueva canción. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

Sin embargo, hubo otros que decidieron hacer lo contario: opinar sobre el cuerpo ajeno. Y un usuario en particular le dejó un mensaje a la cantante que no podía dejar pasar.

Como se recordará, Karol G es una de las artistas que más ha cuestionado los cánones tóxicos de belleza sobre las mujeres y hasta ha intentado mostrar cuerpos reales en sus producciones. Tal como ocurrió en los videos de Pineapple y Provenza, donde sus bailarinas se muestran sin filtros.

Y la artista misma, en varias ocasiones, ha enviado mensajes a las nuevas generaciones en el sentido de que está bien tener el cuerpo que tienen, no importa la forma, el color ni ningún aspecto físico en particular.

La cantante mostró su cuerpo al natural, sin retoques digitales. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

“Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorecen en nada, se le ve una barriguita, y ahora no es que me caigan pues, que es mi humilde opinión”, fue el comentario que desató la indignación de la paisa, que ya acumuló 1,7 millones de likes en dichas fotos.

Por eso, le tomó pantallazo a dicha frase y posteándola en sus historias de IG le respondió como toda una dama: “Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de si me favorece o no el cuerpo, porque pues, es mi cuerpo y es así… Entonces para qué buscar que me quede diferente si ES ASÍ”, inicia la respuesta de Karol G, defendiendo sus curvas.

La paisa aseveró su mensaje sobre la belleza en la diversidad de los cuerpos. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

La cantante también aprovechó para hacer mofa del asunto y hasta confesó que ha estado muy disciplinada con la actividad física, aunque no descartó que en unos meses ya no lo esté y de igual forma seguirá amando su cuerpo.

“La barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien en estos días en un show… Aunque real, hace mucho no estaba tan juiciosa con el ejercicio, así que puedo decir que en otro momento cuando no, va a poder verse más grandecita todavía”, añadió la colombiana.

Por último, la paisa aleccionó al seguidor y a todos sus fanáticos con un mensaje claro y rotundo sobre lo mal que está criticar los cuerpos de los demás, enfatizando en que no hay cuerpos perfectos, sino una belleza transversal en la variedad y la diversidad.

“Nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa de cómo se ven, todos los cuerpos son diferentes, todos son bonitos tal y como son… Qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero (gracias de verdad a las personas que lo hacen). ¿Han pensado alguna vez en que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades, como para preocuparse por una celulitis, una arruga o un gordito? Mmm… Espero que no… Quiéranse mucho pues”, finalizó la paisa.