El temido alias Araña, cabecilla criminal y protegido de la paz total de Petro, va rumbo a los Estados Unidos

Alias Araña es el cabecilla de los llamados Comandos de Frontera (grupo disidente de las Farc), quien se sumó al proyecto de paz total del gobierno del expresidente Gustavo Petro. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, se dedicó a asesinar líderes sociales y firmantes de paz. Por ello, este 25 de septiembre, fue extraditado a los Estados Unidos.

Alias Araña, el negociador de paz en el gobierno Petro, fue imputado por 16 homicidio en Caquetá

Mientras se adelantaban las conversaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y el grupo criminal, la Fiscalía recibió una orden de captura con fines de extradición en contra de Araña, que hizo efectiva en una de las mesas de diálogo que se adelantaban en el norte de Bogotá.

Entre las víctimas que se le atribuyen al criminal “hay cuatro líderes sociales, quienes habrían sido considerados un obstáculo para los intereses ilícitos de la organización porque se oponían al control ejercido por los Comandos de Frontera en la comercialización de pasta base de coca, las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas”, dijo en su momento la Fiscalía.

La captura de alias Araña se convirtió en el centro de debate y discusión entre el entonces gobierno y la Fiscalía, tras advertir el primero que el criminal era un delegado de paz y tenía, por consiguiente, las órdenes de capturas suspendidas; sin embargo, el ente acusador le aclaró que ese beneficio no incluía las solicitudes de autoridades internacionales.

Lo que ocurrió después fue un trato bastante discutible en los espacios de reclusión donde estuvo alias Araña, que incluyó algunos beneficios garantizados por el gobierno y que fueron fuertemente debatidos por sectores políticos y judiciales del país.

El entonces presidente Gustavo Petro se negó a firmar la orden de extradición.

Con la entrada del nuevo gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella no tardó en firmar la orden para extraditar a alias Araña, previa autorización de la Corte Suprema de Justicia.

Bastaron apenas algunas semanas para que arrancara este proceso y el señalado cabecilla empacara su equipaje con destino a la justicia de los Estados Unidos.

Alias Araña se encontraba recluido en la estación Mártires en el centro de Bogotá, donde fue notificado por agentes de Interpol del proceso de extradición en marcha.

Este 25 de septiembre lo subieron a un avión del Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), con destino a la ciudad de Barranquilla, donde el presidente de la República hará un pronunciamiento con respecto a la importancia de la cooperación internacional y al trascendencia de esta extradición.

Alias Araña se encontraba recluido en la estación Mártires en el centro de Bogotá. Foto: SEMANA

En los Estados Unidos, una corte federal recibirá el expediente en contra de alias Araña por delitos relacionados con tráfico de drogas.

Se espera que, después de avanzar en la judicialización, sea recluido en una de las cárceles de máxima seguridad que tiene la justicia de ese país. Esto, mientras en Colombia avanzarán los procesos por homicidio en persona protegida, desplazamiento y reclutamiento de menores contra Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de la organización criminal conocida como Comandos de Frontera.